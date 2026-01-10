Συναγερμός για την εξαφάνιση της 28χρονης Ευαγγελίας από το Αιγάλεω

Στις 22 Δεκεμβρίου 2025, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αιγάλεω η Ευαγγελία Μυλωνάκη – Σαράκα, 28 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της σήμερα, 10 Ιανουαρίου 2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ευαγγελία Μυλωνάκη – Σαράκα έχει ύψος 1.58 μέτρα, είναι 55 κιλά, έχει καστανά καρέ μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Δείτε εδώ τη φωτογραφία της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.