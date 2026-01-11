Συναγερμός για την εξαφάνιση 59χρονου από το Ίλιον

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Συναγερμός για την εξαφάνιση 59χρονου από το Ίλιον
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 59χρονου από το Ίλιον την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 07/01/2026, εξαφανίστηκε από το Ίλιον Αττικής, ο Μόδεστος Κατσαρός, 59 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Μόδεστου Κατσαρού και άμεσα προχώρησε στην κινητοποίηση των αρχών και την δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του κοινωνικού του περιβάλλοντος, καθώς
συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Τελευταία φορά εθεάθη στο Καματερό Αττικής σε δασική περιοχή. Ο Μόδεστος Κατσαρός έχει ύψος 1,80 μ., έχει βάρος 110 κιλά, έχει γκρίζα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε δεν γνωρίζουμε τι φορούσε. Οδηγούσε ένα Punto Fiat χρώματος γκρι. Η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ», σε συνεργασία με 6 άτομα της ΕΟΔ (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης), 2 άτομα από την Ομάδα ΔΕΛΤΑ, 2 άτομα από την ομάδα ΟΔΙΚ (Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων) και εθελοντές, κινητοποιήθηκε άμεσα στο πεδίο, χάρις στην πολύτιμη συμβολή της Δίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήματος και των όμορων αστυνομικών τμημάτων που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

