Κάτω Πατήσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση της 13χρονης Ιωάννας-Ελένης Ντ.

Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, εξαφανίστηκε από τη περιοχή των Κάτω Πατησίων, στην Αθήνα, η Ιωάννα – Ελένη Ντ., 13 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Πέμπτη (8/1) για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ιωάννα – Ελένη Ντ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό γούνινο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής στην οποία υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Το Missing Alert Hellas

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό.

Για να επιτευχθεί αυτό, στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα social media, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λπ.

