Πάτρα: Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από το σπίτι της στο Ρίο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα Λ. Γερμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/1/2026, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.