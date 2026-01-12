Χρυσές Σφαίρες 2026: Τι περιλαμβάνει η gift bag του 1.000.000 δολαρίων για τους σταρ
Από πολυτελείς διαμονές μέχρι συλλεκτικά κρασιά, η gift bag των Χρυσών Σφαιρών ξεχωρίζει για την υψηλή της αξία
Μπορεί τα χρυσά αγαλματίδια να αποτελούν τον επίσημο στόχο της βραδιάς, ωστόσο στις 83ες Χρυσές Σφαίρες, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα «βραβεία» ήταν για ακόμη μία χρονιά η πολυτελής gift bag αξίας 1.000.000 δολαρίων που παρέλαβαν οι νικητές και οι παρουσιαστές της τελετής.
Οι gift bags των Χρυσών Σφαιρών απέχουν σημαντικά από τα συνηθισμένα αναμνηστικά δώρα, καθώς περιλαμβάνουν πολυτελείς διαμονές, σπάνια κρασιά και αποκλειστικές εμπειρίες.
Πολυτελή ταξίδια σε όλο τον κόσμο
Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά δώρα ξεχωρίζουν:
Τριήμερη διαμονή σε υπερπολυτελή βίλα έξι υπνοδωματίων στις Μαλδίβες, αξίας 80.000 δολαρίων
Διαμονή στο The Muraka, την πρώτη υποθαλάσσια κατοικία στον κόσμο, σε συνδυασμό με βίλα στο Conrad Maldives, συνολικής αξίας 70.000 δολαρίων
Εξαήμερη διαμονή στη Νέα Ζηλανδία σε πολυτελή καταλύματα
Πενθήμερη ναύλωση πολυτελούς γιοτ στην Ινδονησία, αξίας 60.000 δολαρίων
Ταξίδια σε Μπαλί, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, Τζαμάικα και Τουρκς και Κάικος
Ευεξία, ομορφιά και fitness
Η gift bag περιλαμβάνει επίσης:
Συνδρομή 7.500 δολαρίων σε ultra- ιδιωτικό γυμναστήριο
Προϊόντα περιποίησης από το brand του Μπραντ Πιτ
LED κράνος ενίσχυσης τριχοφυΐας αξίας 860 δολαρίων
Συνδρομές σε premium συμπληρώματα μακροζωίας και θεραπείες spa υψηλής αισθητικής
Το πιο ακριβό δώρο της βραδιάς
Ανάμεσα στα δώρα που ξεχωρίζουν είναι ένα σετ με εννέα εξαιρετικά σπάνια μπουκάλια γαλλικού κρασιού Liber Pater, συνολικής αξίας 210.000 δολαρίων, που θα καταλήξει σε έναν μόνο παραλήπτη.
Ποιοι δικαιούνται τη gift bag
Οι πολυτελείς gift bags δεν προσφέρονται σε όλους τους καλεσμένους, αλλά αποκλειστικά στους νικητές και τους παρουσιαστές της βραδιάς, ενώ αρκετά από τα δώρα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας.