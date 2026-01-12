Χρυσές Σφαίρες 2026: Τι περιλαμβάνει η gift bag του 1.000.000 δολαρίων για τους σταρ

Η τσάντα που δίνεται δώρο στους νικήτες και παρουσιαστές των Χρυσών Σφαιρών

Μπορεί τα χρυσά αγαλματίδια να αποτελούν τον επίσημο στόχο της βραδιάς, ωστόσο στις 83ες Χρυσές Σφαίρες, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα «βραβεία» ήταν για ακόμη μία χρονιά η πολυτελής gift bag αξίας 1.000.000 δολαρίων που παρέλαβαν οι νικητές και οι παρουσιαστές της τελετής.

Οι gift bags των Χρυσών Σφαιρών απέχουν σημαντικά από τα συνηθισμένα αναμνηστικά δώρα, καθώς περιλαμβάνουν πολυτελείς διαμονές, σπάνια κρασιά και αποκλειστικές εμπειρίες.

The 2026 #GoldenGlobes Swag Bags are valued at $1 million for winners and presenters.



They include:

• Stays at luxury hotels, yacht charters, private jet access, and unique destinations.

• Rare French wines, high-end whisky, and spirits.

• Skincare, haircare, massages, and… pic.twitter.com/HhsLnM0YGx — Pop Tingz (@PopTingz) January 11, 2026

Πολυτελή ταξίδια σε όλο τον κόσμο

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά δώρα ξεχωρίζουν:

Τριήμερη διαμονή σε υπερπολυτελή βίλα έξι υπνοδωματίων στις Μαλδίβες , αξίας 80.000 δολαρίων

Διαμονή στο The Muraka , την πρώτη υποθαλάσσια κατοικία στον κόσμο, σε συνδυασμό με βίλα στο Conrad Maldives, συνολικής αξίας 70.000 δολαρίων

Εξαήμερη διαμονή στη Νέα Ζηλανδία σε πολυτελή καταλύματα

Πενθήμερη ναύλωση πολυτελούς γιοτ στην Ινδονησία , αξίας 60.000 δολαρίων

Ταξίδια σε Μπαλί, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, Τζαμάικα και Τουρκς και Κάικος

Ευεξία, ομορφιά και fitness

Η gift bag περιλαμβάνει επίσης:

Συνδρομή 7.500 δολαρίων σε ultra- ιδιωτικό γυμναστήριο

Προϊόντα περιποίησης από το brand του Μπραντ Πιτ

LED κράνος ενίσχυσης τριχοφυΐας αξίας 860 δολαρίων

Συνδρομές σε premium συμπληρώματα μακροζωίας και θεραπείες spa υψηλής αισθητικής

Το πιο ακριβό δώρο της βραδιάς

Ανάμεσα στα δώρα που ξεχωρίζουν είναι ένα σετ με εννέα εξαιρετικά σπάνια μπουκάλια γαλλικού κρασιού Liber Pater, συνολικής αξίας 210.000 δολαρίων, που θα καταλήξει σε έναν μόνο παραλήπτη.

Ποιοι δικαιούνται τη gift bag

Οι πολυτελείς gift bags δεν προσφέρονται σε όλους τους καλεσμένους, αλλά αποκλειστικά στους νικητές και τους παρουσιαστές της βραδιάς, ενώ αρκετά από τα δώρα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας.

The 2026 Golden Globes swag bag is worth nearly $1 million — including private yacht trips, luxury villas, rare wines, and elite wellness packages for winners and presenters. pic.twitter.com/EyIvFcQgw3 — Pulse Media (@PulseInDc) January 12, 2026

