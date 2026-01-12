Χρυσές Σφαίρες 2026: Θρίαμβος για την ταινία One Battle After Another – Η λίστα με τους νικητές
Απονεμήθηκαν οι Χρυσές Σφαίρες 2026. Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση
Με λάμψη, μεγάλα ονόματα και έντονο παλμό πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Beverly Hilton του Μπέβερλι Χιλς, η 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.
Η βραδιά είχε απ’ όλα. Εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, δυνατές στιγμές πάνω στη σκηνή, συγκίνηση, χειροκροτήματα αλλά και εκπλήξεις.
Αστέρες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης έδωσαν το «παρών», με τα φλας να παίρνουν φωτιά και το ενδιαφέρον να κορυφώνεται όσο πλησίαζε η ώρα των μεγάλων ανακοινώσεων. Ταινίες και σειρές που συζητήθηκαν όσο λίγες τη χρονιά που πέρασε βρέθηκαν στο επίκεντρο, με δημιουργούς και ηθοποιούς να ανεβαίνουν στη σκηνή για να παραλάβουν τα βραβεία τους μέσα σε θερμό χειροκρότημα.
Οι φετινές Χρυσές Σφαίρες επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά γιατί θεωρούνται η ανεπίσημη έναρξη της σεζόν των μεγάλων βραβείων, αναδεικνύοντας τις παραγωγές που ήδη έχουν κερδίσει κοινό και κριτικούς και δείχνοντας ποιες ταινίες και σειρές θα μας απασχολήσουν έντονα και τους επόμενους μήνες.
Η βραδιά του One Battle After Another
Η ταινία One Battle After Another ήταν ο απόλυτος θριαμβευτής της βραδιάς.
Κέρδισε τις πλέον «βαριές» κατηγορίες, όπως:
- Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία/Μιούζικαλ
- Καλύτερη Σκηνοθεσία (Πολ Τόμας Άντερσον)
- Καλύτερο Σενάριο (Πολ Τόμας Άντερσον)
Η λίστα με τους νικητές
ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Καλύτερη Ταινία – Δράμα
- Hamnet
Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ
- One Battle After Another
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Καλύτερος Ανδρικός Ρόλος – Δράμα
- Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent)
Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία – Δράμα
- Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet)
Καλύτερος Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ
- Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme)
Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ
- Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You)
Β΄ Ανδρικός Ρόλος
- Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Sentimental Value)
Β΄ Γυναικείος Ρόλος
- Τεϊάνα Τέιλορ (One Battle After Another)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Καλύτερος Σκηνοθέτης
- Πολ Τόμας Άντερσον (One Battle After Another)
Καλύτερο Σενάριο
- Πολ Τόμας Άντερσον (One Battle After Another)
Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική
- Λούντβιχ Γιόρανσον (Sinners)
Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι
- «Golden» — KPop Demon Hunters
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
- KPop Demon Hunters
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Καλύτερη δραματική σειρά
- The Pitt
Καλύτερη κωμική ή μιούζικαλ σειρά
- The Studio
Καλύτερη μίνι σειρά ή τηλεταινία
- Adolescence
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Καλύτερος Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Νόα Γουάιλ (The Pitt)
Καλύτερος Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Ρέα Σίχορν (Pluribus)
Καλύτερος Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Σεθ Ρόγκεν (The Studio)
Καλύτερος Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Τζιν Σμαρτ (Nobody Wants This)
ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – PODCAST
Καλύτερο Podcast
- Good Hang with Amy Poehler - με την Έιμι Πόλερ
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Carol Burnett Award
- Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Τιμητική διάκριση για συνολική προσφορά στην τηλεοπτική τέχνη)