Χρυσές Σφαίρες 2026: Θρίαμβος για την ταινία One Battle After Another – Η λίστα με τους νικητές

Με λάμψη, μεγάλα ονόματα και έντονο παλμό πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Beverly Hilton του Μπέβερλι Χιλς, η 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Η βραδιά είχε απ’ όλα. Εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, δυνατές στιγμές πάνω στη σκηνή, συγκίνηση, χειροκροτήματα αλλά και εκπλήξεις.

Αστέρες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης έδωσαν το «παρών», με τα φλας να παίρνουν φωτιά και το ενδιαφέρον να κορυφώνεται όσο πλησίαζε η ώρα των μεγάλων ανακοινώσεων. Ταινίες και σειρές που συζητήθηκαν όσο λίγες τη χρονιά που πέρασε βρέθηκαν στο επίκεντρο, με δημιουργούς και ηθοποιούς να ανεβαίνουν στη σκηνή για να παραλάβουν τα βραβεία τους μέσα σε θερμό χειροκρότημα.

Οι φετινές Χρυσές Σφαίρες επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά γιατί θεωρούνται η ανεπίσημη έναρξη της σεζόν των μεγάλων βραβείων, αναδεικνύοντας τις παραγωγές που ήδη έχουν κερδίσει κοινό και κριτικούς και δείχνοντας ποιες ταινίες και σειρές θα μας απασχολήσουν έντονα και τους επόμενους μήνες.

Η βραδιά του One Battle After Another

Η ταινία One Battle After Another ήταν ο απόλυτος θριαμβευτής της βραδιάς.

Κέρδισε τις πλέον «βαριές» κατηγορίες, όπως:

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία/Μιούζικαλ

Καλύτερη Σκηνοθεσία (Πολ Τόμας Άντερσον)

Καλύτερο Σενάριο (Πολ Τόμας Άντερσον)

Η λίστα με τους νικητές

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

Hamnet

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

One Battle After Another

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Καλύτερος Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία – Δράμα

Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet)

Καλύτερος Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You)

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Sentimental Value)

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Τεϊάνα Τέιλορ (One Battle After Another)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Πολ Τόμας Άντερσον (One Battle After Another)

Καλύτερο Σενάριο

Πολ Τόμας Άντερσον (One Battle After Another)

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

Λούντβιχ Γιόρανσον (Sinners)

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

«Golden» — KPop Demon Hunters

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

KPop Demon Hunters

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Καλύτερη δραματική σειρά

The Pitt

Καλύτερη κωμική ή μιούζικαλ σειρά

The Studio

Καλύτερη μίνι σειρά ή τηλεταινία

Adolescence

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Καλύτερος Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Νόα Γουάιλ (The Pitt)

Καλύτερος Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Ρέα Σίχορν (Pluribus)

Καλύτερος Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Σεθ Ρόγκεν (The Studio)

Καλύτερος Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Τζιν Σμαρτ (Nobody Wants This)

ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – PODCAST

Καλύτερο Podcast

Good Hang with Amy Poehler - με την Έιμι Πόλερ

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Carol Burnett Award