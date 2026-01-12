One Battle After Another: Ποια είναι η ταινία που σάρωσε στις Χρυσές Σφαίρες

Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον που ξεχώρισε σε βραβεία, κριτικές και box office

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

One Battle After Another: Ποια είναι η ταινία που σάρωσε στις Χρυσές Σφαίρες

Το καστ της πολυβραβευμένης ταινίας One Battle After Another

CBS
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε έναν από τους μεγάλους νικητές των 83ων Χρυσών Σφαιρών αναδείχθηκε η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, One Battle After Another, κυριαρχώντας στη φετινή απονομή και επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που τη συνόδευαν από την ανακοίνωσή της.

Η ταινία ξεχώρισε τόσο σε βασικές κατηγορίες όσο και σε επιμέρους διακρίσεις, αποτελώντας σημείο αναφοράς της φετινής κινηματογραφικής χρονιάς και εδραιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του Πολ Τόμας Άντερσον ανάμεσα στους σημαντικότερους σύγχρονους Αμερικανούς δημιουργούς.

Σαρωτική νίκη στις Χρυσές Σφαίρες

Από τις πολλές και συνολικά 9 υποψηφιότητες, το One Battle After Another κατάφερε να ξεχωρίσει, αποσπώντας 4 σημαντικά βραβεία. Κατέκτησε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Κωμωδία/Μιούζικαλ, ενώ η Τεϊάνα Τέιλορ τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου. Ο Άντερσον απέσπασε τα βραβεία Καλύτερου Σεναρίου και Καλύτερης Σκηνοθεσίας στις 83ες Χρυσές Σφαίρες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ταινίας απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές της χρονιάς και τοποθετώντας τη ανάμεσα στα βασικά φαβορί για τις υπόλοιπες μεγάλες απονομές της σεζόν.

Η ταινία και η υπόθεση

Το One Battle After Another κινείται στον γνώριμο αφηγηματικό κόσμο του Πολ Τόμας Άντερσον, εστιάζοντας σε χαρακτήρες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε διαδοχικές συγκρούσεις - προσωπικές, κοινωνικές και πολιτικές. Πρόκειται για μια ταινία που στηρίζεται στη δράση, στη σταδιακή ένταση, στις σχέσεις εξουσίας και στις εσωτερικές μάχες των πρωταγωνιστών.

Το καστ

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ένα ιδιαίτερα δυνατό καστ, με επικεφαλής τον Λεονάναρντο Ντι Κάπριο - ο οποίος ήταν υποψήφιος για το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου - σε μία από τις πιο συζητημένες ερμηνείες της καριέρας του. Συμμετέχουν επίσης οι Σον Πεν, Τεϊάνα Τέιλορ και Μπενίτσιο ντελ Τόρο σε ρόλους που απέσπασαν θετικά σχόλια από κοινό και κριτικούς.

Η Τεϊάνα Τέιλορ συγκίνησε με τον ξεχωριστό λόγο της κατά την παραλαβή του βραβείου, ευχαριστώντας πρώτα την οικογένειά της και ιδιαίτερα τη μητέρα και τον πατέρα της. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, τονίζοντας τη βαθιά αγάπη και τον σεβασμό της τόσο προς τον ίδιο όσο και προς ολόκληρο το καστ, ευχαριστώντας ξεχωριστά κάθε άνθρωπο που συμμετείχε στην ταινία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη που δέχτηκε από τις αδελφές της, από τις «μαύρες αδελφές» της, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε φωνή και αξίζουμε όλοι τον χώρο για να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα». Ο λόγος της απέσπασε θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκίνηση στην αίθουσα, επισφραγίζοντας με τον πιο δυναμικό τρόπο τη μεγάλη της νίκη στις Χρυσές Σφαίρες.

Ο Σον Πεν και ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο βρέθηκαν ανάμεσα στους υποψήφιους για Χρυσή Σφαίρα, ενώ η Τεϊάνα Τέιλορ τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ερμηνευτική παρουσία του καστ.

Box Office

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, οι εισπράξεις της ταινίας ανήλθαν σε περίπου 71,4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ από τις διεθνείς αγορές ξεπέρασαν τα 134 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, το παγκόσμιο box office της ταινίας διαμορφώθηκε στα 205 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, τόσο εντός όσο και εκτός ΗΠΑ.

Στην ελληνική αγορά η ταινία προσέλκυσε μεγάλο μέρους του κοινού, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συγκεντρωτικά στοιχεία για τις συνολικές της εισπράξεις.

Μουσική και ατμόσφαιρα

Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Jonny Greenwood, σταθερός συνεργάτης του Άντερσον, με ένα σκορ που λειτουργεί υποστηρικτικά στην αφήγηση, ενισχύοντας την ένταση και τη συναισθηματική φόρτιση. Η μουσική αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν και σχολιάστηκαν θετικά μετά την προβολή της ταινίας.

Μια ταινία-ορόσημο της χρονιάς

Με τη σαρωτική της παρουσία στις Χρυσές Σφαίρες, το One Battle After Another καθιερώνεται ως μία από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς και ενισχύει τη φήμη του Πολ Τόμας Άντερσον ως δημιουργού που εξακολουθεί να καθορίζει τις εξελίξεις στο σύγχρονο σινεμά. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, στις 22 Ιανουαρίου, όπου η ταινία θεωρείται ήδη ένα από τα επικρατέστερα φαβορί της φετινής απονομής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:17ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο Χαραλάμπους από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Χριστοδουλίδη για το videogate

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Τι θα σήμαινε ο αποκλεισμός τους από το Ιράν - Το πλήγμα στο εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Γροιλανδία: «Η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους» - Τι είπε για Ρωσία και Κίνα

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων - Απαγορευτικό απόπλου στον Βόλο

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με έντονη χαλαζόπτωση στο Ηράκλειο και χιόνια στα ορεινά

11:11LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τι περιλαμβάνει η gift bag του 1.000.000 δολαρίων για τους σταρ

11:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Από την Πέμπτη οι αλλαγές στο ημερήσιο όριο μεταφοράς χρημάτων

11:10LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι αιχμηρές ατάκες της παρουσιάτριας Νίκι Γκλέιζερ για τους σταρ του Χόλιγουντ

11:02LIFESTYLE

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Είναι καλά στην υγεία της

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σχεδόν 100 ακυρώσεις πτήσεων στη Φρανκφούρτη λόγω χιονόπτωσης και παγετού

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes CLA είναι το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Mattel: Βγάζει στην αγορά μία Barbie με αυτισμό – Πώς την σχεδίασε

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε νταλίκα στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε κανάτα σε κατάστημα μεταχειρισμένων με 3 δολάρια και την πούλησε πάνω από 500

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το εμβόλιο είναι δοκιμασμένο εδώ και 70 χρόνια» - Έκκληση στους πολίτες για εμβολιασμό κατά της γρίπης

10:40ΕΛΛΑΔΑ

«Άσπρη μέρα» και στην Αττική: Χιόνια σε Βίλια και Πάρνηθα - Φωτογραφίες

10:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί τα ειδησεογραφικά sites - Έρχεται το «τέλος της εποχής της επισκεψιμότητας»

10:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβολή στη δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντινούπολη: Στράβωσαν δύο μαχαίρια στην κοπή της βασιλόπιτας στο Πατριαρχείο - «Κακός οιωνός», λέει ο Βαρθολομαίος

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 37χρονη εκπαιδευτικό στην Εύβοια: Στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον 22χρονο σύντροφό της

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

08:03WHAT THE FACT

Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε νταλίκα στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

06:38LIFESTYLE

Survivor: Οι εκρηκτικές παρουσίες βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νοεγέννητο βρέφος: Δεν τα κατάφερε μετά από αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο - Αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

10:40ΕΛΛΑΔΑ

«Άσπρη μέρα» και στην Αττική: Χιόνια σε Βίλια και Πάρνηθα - Φωτογραφίες

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στις φλόγες: Εκατόμβες νεκρών από τις διαδηλώσεις - Αποφασισμένοι για μακελειό οι μουλάδες

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Στη δίνη του σκανδάλου «Pandorogate» η Ιταλία: Η άνοδος και η πτώση της influencer Κιάρα Φεράνι - Την Τετάρτη η απόφαση του δικαστηρίου

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-Το νέο κορίτσι σύμβολο: Συγκινεί η ιστορία της 24χρονης φοιτήτριας Ρομπίνα Αμινιάν, που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τους κυβερνητικούς

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ