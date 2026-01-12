One Battle After Another: Ποια είναι η ταινία που σάρωσε στις Χρυσές Σφαίρες

Σε έναν από τους μεγάλους νικητές των 83ων Χρυσών Σφαιρών αναδείχθηκε η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, One Battle After Another, κυριαρχώντας στη φετινή απονομή και επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που τη συνόδευαν από την ανακοίνωσή της.

Η ταινία ξεχώρισε τόσο σε βασικές κατηγορίες όσο και σε επιμέρους διακρίσεις, αποτελώντας σημείο αναφοράς της φετινής κινηματογραφικής χρονιάς και εδραιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του Πολ Τόμας Άντερσον ανάμεσα στους σημαντικότερους σύγχρονους Αμερικανούς δημιουργούς.

Σαρωτική νίκη στις Χρυσές Σφαίρες

Από τις πολλές και συνολικά 9 υποψηφιότητες, το One Battle After Another κατάφερε να ξεχωρίσει, αποσπώντας 4 σημαντικά βραβεία. Κατέκτησε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Κωμωδία/Μιούζικαλ, ενώ η Τεϊάνα Τέιλορ τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου. Ο Άντερσον απέσπασε τα βραβεία Καλύτερου Σεναρίου και Καλύτερης Σκηνοθεσίας στις 83ες Χρυσές Σφαίρες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ταινίας απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές της χρονιάς και τοποθετώντας τη ανάμεσα στα βασικά φαβορί για τις υπόλοιπες μεγάλες απονομές της σεζόν.

Η ταινία και η υπόθεση

Το One Battle After Another κινείται στον γνώριμο αφηγηματικό κόσμο του Πολ Τόμας Άντερσον, εστιάζοντας σε χαρακτήρες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε διαδοχικές συγκρούσεις - προσωπικές, κοινωνικές και πολιτικές. Πρόκειται για μια ταινία που στηρίζεται στη δράση, στη σταδιακή ένταση, στις σχέσεις εξουσίας και στις εσωτερικές μάχες των πρωταγωνιστών.

Το καστ

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ένα ιδιαίτερα δυνατό καστ, με επικεφαλής τον Λεονάναρντο Ντι Κάπριο - ο οποίος ήταν υποψήφιος για το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου - σε μία από τις πιο συζητημένες ερμηνείες της καριέρας του. Συμμετέχουν επίσης οι Σον Πεν, Τεϊάνα Τέιλορ και Μπενίτσιο ντελ Τόρο σε ρόλους που απέσπασαν θετικά σχόλια από κοινό και κριτικούς.

Η Τεϊάνα Τέιλορ συγκίνησε με τον ξεχωριστό λόγο της κατά την παραλαβή του βραβείου, ευχαριστώντας πρώτα την οικογένειά της και ιδιαίτερα τη μητέρα και τον πατέρα της. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, τονίζοντας τη βαθιά αγάπη και τον σεβασμό της τόσο προς τον ίδιο όσο και προς ολόκληρο το καστ, ευχαριστώντας ξεχωριστά κάθε άνθρωπο που συμμετείχε στην ταινία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη που δέχτηκε από τις αδελφές της, από τις «μαύρες αδελφές» της, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε φωνή και αξίζουμε όλοι τον χώρο για να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα». Ο λόγος της απέσπασε θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκίνηση στην αίθουσα, επισφραγίζοντας με τον πιο δυναμικό τρόπο τη μεγάλη της νίκη στις Χρυσές Σφαίρες.

One Battle After Another is the #GoldenGlobes winner for Best Picture – Musical or Comedy! ? Bravo! pic.twitter.com/JkPZef5CyN — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Ο Σον Πεν και ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο βρέθηκαν ανάμεσα στους υποψήφιους για Χρυσή Σφαίρα, ενώ η Τεϊάνα Τέιλορ τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ερμηνευτική παρουσία του καστ.

Box Office

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, οι εισπράξεις της ταινίας ανήλθαν σε περίπου 71,4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ από τις διεθνείς αγορές ξεπέρασαν τα 134 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, το παγκόσμιο box office της ταινίας διαμορφώθηκε στα 205 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, τόσο εντός όσο και εκτός ΗΠΑ.

Στην ελληνική αγορά η ταινία προσέλκυσε μεγάλο μέρους του κοινού, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συγκεντρωτικά στοιχεία για τις συνολικές της εισπράξεις.

Μουσική και ατμόσφαιρα

Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Jonny Greenwood, σταθερός συνεργάτης του Άντερσον, με ένα σκορ που λειτουργεί υποστηρικτικά στην αφήγηση, ενισχύοντας την ένταση και τη συναισθηματική φόρτιση. Η μουσική αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν και σχολιάστηκαν θετικά μετά την προβολή της ταινίας.

Μια ταινία-ορόσημο της χρονιάς

Με τη σαρωτική της παρουσία στις Χρυσές Σφαίρες, το One Battle After Another καθιερώνεται ως μία από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς και ενισχύει τη φήμη του Πολ Τόμας Άντερσον ως δημιουργού που εξακολουθεί να καθορίζει τις εξελίξεις στο σύγχρονο σινεμά. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, στις 22 Ιανουαρίου, όπου η ταινία θεωρείται ήδη ένα από τα επικρατέστερα φαβορί της φετινής απονομής.

Διαβάστε επίσης