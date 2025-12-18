Βραβεία Όσκαρ: Από την τηλεόραση στο YouTube - Παγκόσμια μετάδοση από το 2029

Δωρεάν και παγκοσμίως προσβάσιμα θα είναι η μετάδοση των Βραβείων Όσκαρ από το 2029, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, η πολυετής συνεργασία με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ολοκληρώνεται έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το YouTube εξασφάλισε τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα μετάδοσης των Όσκαρ για την περίοδο 2029-2033, η οποία θα ξεκινήσει με την 101η τελετή απονομής. Η 100ή τελετή το 2028 θα είναι και η τελευταία που θα προβληθεί από το ABC.

and the oscar goes too… https://t.co/1kgNKBsnC1 — YouTube (@YouTube) December 17, 2025

Η τελετή απονομής θα μεταδίδεται ζωντανά και δωρεάν παγκοσμίως μέσω της εφαρμογής YouTube, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι διαθέσιμη και μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας YouTube TV. Πρόκειται για την πρώτη φορά που τα όσκαρ εγκαταλείπουν την παραδοσιακή τηλεοπτική μετάδοση και περνούν στο YouTube.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το YouTube θα μεταδίδει επίσης το red carpet pre-show, αποκλειστικό παρασκηνιακό υλικό κατά τη διάρκεια της τελετής, την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, τα Governor’s Awards (ειδικά τιμητικά βραβεία), καθώς και άλλες επίσημες εκδηλώσεις και περιεχόμενο της Ακαδημίας.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα μεγάλα τηλεοπτικά βραβεία καταγράφουν σταθερή πτώση τηλεθέασης στις ΗΠΑ. Παρότι τα Όσκαρ παραμένουν το πιο δημοφιλές award show, με κορύφωση περίπου 45 εκατομμυρίων τηλεθεατών το 2020, τα τελευταία χρόνια κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Αντίστοιχες τάσεις καταγράφονται και για τα Γκράμι, τις Χρυσές Σφαίρες και τα βραβεία Emmy.

Στρατηγική κίνηση για το YouTube

Η εξασφάλιση των Όσκαρ αποτελεί σημαντική στρατηγική επιτυχία για το YouTube, το οποίο τα τελευταία χρόνια ενισχύει την παρουσία του σε ζωντανά γεγονότα υψηλής τηλεθέασης. Υπενθυμίζεται ότι το 2022 η πλατφόρμα συμφώνησε να καταβάλλει περίπου 2 δισ. δολάρια ετησίως για τα δικαιώματα του NFL Sunday Ticket.

Film’s biggest night is headed to @YouTube, starting 2029. pic.twitter.com/5ckm1JyBC7 — The Academy (@TheAcademy) December 17, 2025

Η μεταφορά των Όσκαρ στο YouTube εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση μετακίνησης μεγάλων τηλεοπτικών διοργανώσεων προς τις πλατφόρμες streaming, σε μια προσπάθεια προσέγγισης νεότερων και παγκόσμιων κοινών, εν μέσω της υποχώρησης της παραδοσιακής τηλεόρασης.

