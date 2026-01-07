Αιφνιδιαστική εξέλιξη: Παραιτήθηκε ο διάσημος δικηγόρος του Νικ Ράινερ από την υπεράσπισή του

Ο Νικ Ράινερ θα εκπροσωπηθεί από δημόσιο συνήγορο αφού ο δικηγόρος του Άλαν Τζάκσον, αποσύρθηκε από την υπόθεση, λίγο πριν την απαγγελία των κατηγοριών δολοφονίας που συνδέονται με τους θανάτους με μαχαίρι των γονιών του, Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Την υπεράσπισή του αναλαμβάνει η δημόσια συνήγορος Κίμπερλι Γκριν.

O Άλαν Τζάκσον στο παρελθόν είχε αναλάβει την εκπροσώπηση των Χάρβεϊ Γουάινστιν, Κέβιν Σπέισι και Κάρεν Ριντ.

Ο Νικ εμφανίστηκε σήμερα σε δικαστήριο του Λος Άντζελες με το κεφάλι του ξυρισμένο και φορώντας μια μαύρη φόρμα, όταν ο Τζάκσον μπήκε στην αίθουσα του δικαστή. Δεν υπέβαλε ένσταση.



Η εξέλιξη οδήγησε σε αναβολή της απαγγελίας των κατηγοριών μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου.

Ο Ρομπ, 78 ετών, και η Μισέλ, 70 ετών, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι της οικογένειας το απόγευμα της Κυριακής, ενώ ο γιος τους Νικ, 32 ετών, συνελήφθη περίπου έξι ώρες αργότερα.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, ανακοίνωσε ότι ο Νικ αναμένεται να αντιμετωπίσει δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού με ειδική περίσταση πολλαπλών δολοφονιών, καθώς και έναν ειδικό ισχυρισμό ότι χρησιμοποίησε ένα «επικίνδυνο και θανατηφόρο» όπλο όπως ένα μαχαίρι.

Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή ή θανατική ποινή, δεδομένου ότι η υπόθεση εκδικάζεται υπό ειδικές συνθήκες.

Οι θάνατοι του ζευγαριού συνέβησαν λίγες ώρες αφότου ο Ρομπ και ο γιος του Νικ λέγεται ότι είχαν έντονη διαμάχη σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο Κόναν Ο' Μπράιεν το βράδυ του Σαββάτου.

Ώρες αργότερα, ο Ρομπ και η Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί από την κόρη τους Ρόμι, μέσα στο σπίτι τους.

Αργότερα εκείνο το βράδυ, ο Νικ συνελήφθη «χωρίς αντίσταση» κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια και κρατήθηκε ως ύποπτος για τους φόνους.