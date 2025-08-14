Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν έγινα ηθοποιός για τα Όσκαρ»

«Δεν με ενδιαφέρουν τα Όσκαρ», δήλωσε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον ο οποίος έχει δύο στη συλλογή του για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Γκλόρι, ο δρόμος για τη δόξα» (β’ ερμηνείας) και «Ημέρα εκπαίδευσης» (α’ ερμηνείας). Σε συνέντευξή του με αφορμή τη νέα του ταινία «Highest 2 Lowest» σε σκηνοθεσία Σπάικ Λι, ο σπουδαίος πρωταγωνιστής υποστήριξε ότι «δεν έγινα ηθοποιός για τα Όσκαρ, δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Κάνω αυτό που κάνω εδώ και πολλά χρόνια και υπήρξαν στιγμές που κέρδισα βραβείο ενώ δεν έπρεπε και άλλες που δεν κέρδισα αλλά έπρεπε. Ο άνθρωπος σου δίνει το βραβείο αλλά ο Θεός την επιβράβευση», τόνισε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον που έχει δέκα υποψηφιότητες για Όσκαρ στο βιογραφικό του.

Το ένα δίπλα στο άλλο

Συνέχισε λέγοντας ότι όταν τον ρωτάνε που φυλάει τα Όσκαρ του, απαντά αστειευόμενος «το ένα δίπλα στο άλλο. Νομίζουν ότι κάνω πλάκα αλλά έτσι νιώθω για αυτά. Στην τελευταία μου ανάσα, τα Όσκαρ δεν θα μου κάνουν καμία χάρη», υποστήριξε και πρόσθεσε: «δε νομίζω ότι ο Θεός ρωτάει πόσα Όσκαρ έχεις».

Όσο για την τελευταία του ερμηνεία στο «Μονομάχος ΙΙ» που πολλοί θεωρούσαν ότι θα κέρδιζε μια ακόμα υποψηφιότητα αλλά τελικά αυτό δεν έγινε, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον είπε ότι έμαθε ότι δεν είναι στην πεντάδα καθώς δούλευε για την παράσταση «Οθέλλος» στο Μπρόντγουεϊ. «Καθόμουν γελώντας και έλεγα στον εαυτό μου, ότι την ημέρα που δεν κέρδισα υποψηφιότητα, δουλεύω για τον Οθέλλο στο Μπρόντγουεϊ. Απίστευτο. Κοιτάξτε, κάνω τόσα πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά. Γίνομαι σοφότερος δουλεύοντας πάνω στο να μιλάω λιγότερο και να μαθαίνω περισσότερα και αυτό είναι συναρπαστικό».