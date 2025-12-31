Συρία: Βομβιστική «επίθεση αυτοκτονίας» στο Χαλέπι

Σε αυτή τη φωτογραφία εργαζόμενοι της Συριακής Πολιτικής Άμυνας «Λευκά Κράνη» αναζητούν θύματα μετά την έκρηξη ενός αυτοκινήτου-βόμβας που σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε πέντε πολίτες.

Βομβιστής αυτοκτονίας έβαλε στο στόχαστρό του μια αστυνομική περίπολο στο Χαλέπι της Συρίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

«Το πρόσωπο που πυροδότησε τη ζώνη ασφαλείας εν μέσω της περιπόλου στο Χαλέπι πιστεύεται ότι είχε ιδεολογικό και οργανωτικό υπόβαθρο που σχετίζεται με το Ισλαμικό Κράτος», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Νουρ αλ Ντιν αλ Μπάμπα στην κρατική τηλεόραση Ekhbariya TV. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο άνθρωπος αυτός.

Ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του όταν τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί για έρευνα, αφού τους κίνησε τις υποψίες, είπε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στην κρατική τηλεόραση Ekhbariya TV.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν στη Συρία όταν ένας άνδρας, που πιστεύεται ότι ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους, έβαλε στο στόχαστρο τις αμερικανικές και συριακές δυνάμεις. Ο δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε.

