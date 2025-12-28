Συρία: Δύο διαδηλωτές νεκροί από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας σε συγκέντρωση Αλαουιτών - Βίντεο

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών, αλλά δήλωσαν ότι «έχουν θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο» και κατηγόρησαν υποστηρικτές του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ότι επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας

Newsbomb

Συρία: Δύο διαδηλωτές νεκροί από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας σε συγκέντρωση Αλαουιτών - Βίντεο
X
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν σήμερα από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάλυση μιας διαδήλωσης Αλαουιτών στην παράκτια περιοχή Λαττάκεια της Συρίας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια ΜΚΟ με ευρύ δίκτυο πηγών στη χώρα.

Ένα νοσοκομείο στην περιοχή παρέλαβε δύο πτώματα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ιατρική πηγή.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών, αλλά δήλωσαν ότι «έχουν θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο» και κατηγόρησαν υποστηρικτές του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ότι επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με ακτιβιστές και με τις αρχές ασφαλείας, βίαια επεισόδια ξέσπασαν σήμερα ανάμεσα σε υποστηρικτές και σε αντιπάλους της συριακής κυβέρνησης με αποτέλεσμα να σημειωθούν και αρκετοί τραυματισμοί.

Στη Λαττάκεια--η οποία κατοικείται κυρίως από την θρησκευτική μειονότητα των Αλαουιτών-- τουλάχιστον οκτώ αντικυβερνητικοί διαδηλωτές τραυματίστηκαν καθώς δέχτηκαν επίθεση από πιστούς στην κυβέρνηση και από δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Παρόμοιες διαδηλώσεις σημειώθηκαν στις συριακές επαρχίες Ταρτούς, Χομς και Χάμα, ανέφερε το Παρατηρητήριο που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι διαδηλώσεις διοργανώθηκαν έπειτα από έκκληση του προβεβλημένου ηγέτη των Αλαουιτών Γκαζάλ Γκαζάλ με στόχο τη διεκδίκηση της αυτοδιάθεσης, τόνισε η ίδια πηγή.

Μετά την απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία τον περασμένο χρόνο η Συρία έχει γνωρίσει πολλά περιστατικά αιματηρής θρησκευτικής βίας παρά τις δεσμεύσεις του μεταβατικού προέδρου Αχμέντ αλ Σάρα να προστατεύσει τις μειονότητες. Ο Αλ Σάρα ηγήθηκε των σουνιτών ανταρτών στην ανατροπή του αλ Άσαντ.

Τον Μάρτιο, πιστοί του Άσαντ κατηγορήθηκαν ότι έστησαν ενέδρα στις δυνάμεις ασφαλείας σε αρκετές συριακές επαρχίες, πυροδοτώντας μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση από τη νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό.

Η βία στη συνέχεια κλιμακώθηκε και σε μεγάλο βαθμό διασπάστηκε σε θρησκευτικές γραμμές. Πολλοί από τους νεκρούς ήταν μέλη της μειονότητας των Αλαουιτών, μιας σιιτικής μουσουλμανικής μειονότητας, στην οποία ανήκει ο Άσαντ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παγετός, τσουχτερό κρύο και άνεμοι την Δευτέρα - Εφιστούν την προσοχή οι μετεωρολόγοι

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στο Καμπομπάσο: Μητέρα και κόρη πέθαναν μετά από το ρεβεγιόν με θαλασσινά

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

18:23ΕΛΛΑΔΑ

«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων λόγω μπλόκων: Ουρές χιλιομέτρων στη Βοιωτία - Πού εντοπίζονται προβλήματα

18:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: «Διπλό» του Προμηθέα στο Περιστέρι

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο οδηγός ΙΧ που έπεσε σε γκρεμό

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σήκωσαν τις μπάρες σε διόδια - Πού εντοπίζονται προβλήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη στην Ελλάδα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης θα στηριχθεί στις ιδιωτικές επενδύσεις 

17:58ΕΛΛΑΔΑ

«Θεομηνία» στον Θερμαϊκό: «Κόβουν» την ανάσα εικόνες από τους ισχυρούς ανέμους - Βίντεο

17:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έχει ξεχωρίσει τον Κασούμ Ουαταρά της Μονακό για αριστερό μπακ

17:46LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Μία ζωή γεμάτη πάθος - Έρωτες, γάμοι και μυστικές σχέσεις

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Λαφρόφ προς «λιγότερο οξυδερκείς Ευρωπαίους πολιτικούς»: «Αν η Ευρώπη μάς επιτεθεί η απάντηση θα είναι συντριπτική»

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Δύο διαδηλωτές νεκροί από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας σε συγκέντρωση Αλαουιτών - Βίντεο

17:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Προς αναβολή το παιχνίδι της Χάποελ με την Παρί - Ο λόγος που αρνούνται να ταξιδέψουν οι Γάλλοι

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε μονοκατοικία - Εκτενείς υλικές ζημιές

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση» - Το σημείωμα του 66χρονου που μαχαίρωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

17:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ένοπλη ληστεία μέρα-μεσημέρι σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Ταύρο

17:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στις 20:00 η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι- Τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίοι ηγέτες

17:03ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν για επιδοτήσεις άνω των €120.000 οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα

16:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό συνάντησε μουσικά τον Γιάννη Σπανό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:46LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Μία ζωή γεμάτη πάθος - Έρωτες, γάμοι και μυστικές σχέσεις

18:23ΕΛΛΑΔΑ

«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων λόγω μπλόκων: Ουρές χιλιομέτρων στη Βοιωτία - Πού εντοπίζονται προβλήματα

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση» - Το σημείωμα του 66χρονου που μαχαίρωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

17:58ΕΛΛΑΔΑ

«Θεομηνία» στον Θερμαϊκό: «Κόβουν» την ανάσα εικόνες από τους ισχυρούς ανέμους - Βίντεο

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Το μήνυμα Αντετοκούνμπο για το κάρφωμα και η «μπηχτή» του Βούτσεβιτς

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Ανανεωμένη πρόγνωση Κολυδά για το κρύο και το ψυχρό σκηνικό - Τι δείχνουν τα μοντέλα

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Κατέθεσε νέα μήνυση για υπερτιμολογήσεις στο «μπάζωμα» στα Τέμπη

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στο Καμπομπάσο: Μητέρα και κόρη πέθαναν μετά από το ρεβεγιόν με θαλασσινά

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο άνδρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συναγερμός για 54χρονη που έπεσε στη λίμνη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Τα ίχνη τους χάνονταν ξαφνικά» – Πώς εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες οι ομάδες διάσωσης

23:36LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν την σχέση τους στα social media

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικη «επανάσταση» στη Βέροια: Το μελομακάρονο που όλοι θέλουν να δοκιμάσουν

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομεία δύο 15χρονες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Χειροπέδες σε γονέα και υπεύθυνο καταστήματος

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση σιβηρικού ψύχους την Πρωτοχρονιά - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί του GFS - Πού πέφτει η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

13:38LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Γιόρτασε τα 75α της γενέθλια με αγαπημένους φίλους και μια έκπληξη- «Θα μεγαλώνουμε μαζί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ