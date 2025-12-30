Συρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λαττάκεια μετά τον έναν νεκρό σε βίαια επεισόδια

«Περίπου 40-50 άνθρωποι, οπλισμένοι με μεγάλα μαχαίρια επιτέθηκαν σε αυτοκίνητα, καταστήματα και εστιατόρια, βρίζοντας τους Αλαουίτες», δήλωσε κάτοικος συνοικίας Αλαουιτών

Συρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λαττάκεια μετά τον έναν νεκρό σε βίαια επεισόδια

Σύροι αστυνομικοί στο σημείο όπου σημειώθηκαν επεισόδια σε διαδήλωση Αλαουιτών στη Λαττάκεια, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025. 

AP/Omar Albam
Οι συριακές αρχές απαγόρευσαν την κυκλοφορία στη Λαττάκεια μετά τα νέα βίαια επεισόδια στις συνοικίες των Αλαουιτών, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 17.00 μέχρι τις 6 το πρωί της Τετάρτης» ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας.

Άγνωστοι εξαπέλυσαν τη Δευτέρα (29/12) επίθεση στις συνοικίες των Αλαουιτών αυτής της πόλης της δυτικής Συρίας, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα και καταστήματα, ανέφεραν κάτοικοι της Λαττάκειας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το Παρατηρητήριο, που διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πηγών σε όλη τη χώρα, μετέδωσε ότι ένας Αλαουίτης σκοτώθηκε «μέσα στο αυτοκίνητό του αφού τον καταδίωξαν τρεις νεαροί άνδρες».

Οι συριακές αρχές, που ενίσχυσαν από χθες την παρουσία τους στην πόλη, δεν έχουν ανακοινώσει κάποιον απολογισμό.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκαν σκηνές χάους στην πόλη.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Νουρεντίν αλ Μπάμπα δήλωσε ότι η Συρία απορρίπτει «κάθε πράξη δολιοφθοράς ή επίθεση που πλήττει τους πολίτες ή τις περιουσίες τους» και απείλησε ότι «θα ληφθούν μέτρα εναντίον των δραστών».

Οι νέες ταραχές σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τις διαδηλώσεις των Αλαουιτών, στις οποίες σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας.

Η Λαττάκεια, στα παράλια της Συρίας, φιλοξενεί μια μεγάλη κοινότητα Αλαουιτών αλλά και πολλούς σουνίτες. Η μειονότητα των Αλαουιτών, ένα παρακλάδι του σιιτικού Ισλάμ, από το οποίο προέρχεται και ο πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, έχει μπει στο στόχαστρο επιθέσεων αφού ανέλαβε την εξουσία ένας συνασπισμός ισλαμιστών, στα τέλη του 2024. Τον Μάρτιο, περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Αλαουίτες, σφαγιάστηκαν στην πόλη μετά τις συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και υποστηρικτών του Άσαντ. Μια εθνική ερευνητική επιτροπή έχει καταγράψει τουλάχιστον 1.426 θύματα που, στην πλειονότητά τους, ήταν άμαχοι.

Δεκάδες άτομα με μεγάλα μαχαίρια

Ανάμεσα σε διαλυμένα αυτοκίνητα και σπασμένες βιτρίνες, οι κάτοικοι της πόλης επιθεωρούσαν σήμερα τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις. Στη συνοικία Ράμελ αλ Σάμαντι, οι περισσότεροι κάτοικοι της οποίας είναι Αλαουίτες, ο 66χρονος Άλι Χάσαν εξέταζε το κατεστραμμένο αυτοκίνητό του. Οι δράστες «τα έβαλαν με όλους, μπήκαν σε καταστήματα και τα λεηλάτησαν. Κατέστρεψαν όλα τα αυτοκίνητα», είπε, προσθέτοντας: «Η Συρία ανήκει σε όλον τον κόσμο. Τους καλώ όλους να ξαναβρούν τη λογική τους».

«Περίπου 40-50 άνθρωποι, οπλισμένοι με μεγάλα μαχαίρια επιτέθηκαν σε αυτοκίνητα, καταστήματα και εστιατόρια, βρίζοντας τους Αλαουίτες», είπε ο Ιγιάντ, ένας άλλος κάτοικος της ίδιας συνοικίας. «Έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου μου και έσκισαν τα λάστιχα. Έχω υποστεί σημαντικές οικονομικές ζημιές», είπε.

Ο Ιγιάντ και άλλοι κάτοικοι κατηγόρησαν τις δυνάμεις ασφαλείας υποστηρίζοντας ότι δεν επενέβησαν αμέσως, παρά τις εκκλήσεις τους για βοήθεια. Απέφυγε να κατονομάσει τους δράστες.

Η Ιντίσαρ αλ Άμπουτ, 60 ετών, κάλεσε τον πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα «να εγκαταστήσει φυλάκια ελέγχου στην είσοδο της συνοικίας, για να προστατευθούμε», λέγοντας ότι η δική της οικογένεια «έχει τέσσερα αυτοκίνητα και κανένα πλέον δεν κινείται».

Η Μανάλ, μια 62χρονη έμπορος που αρνήθηκε να πει το επώνυμό της επειδή φοβάται τυχόν αντίποινα, εξέφρασε την ελπίδα τα επεισόδια της Δευτέρας «να είναι τα τελευταία στη χώρα».

«Είμαστε όλοι αδελφοί και αδελφές. Έχουμε το ίδιο αίμα. Αυτός που βανδάλισε τον δρόμο είναι γιος μας και εκείνος του οποίου καταστράφηκε το κατάστημα ή το αυτοκίνητο είναι επίσης γιος μας», είπε η γυναίκα.

