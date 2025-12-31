Η Σελίν Ντιόν στέλνει ευχές για το 2026 σε νέο βίντεο ενώ δίνει μάχη με το σύνδρομο «stiff person»

Η Σελίν Ντιόν, 57 ετών, δημοσίευσε παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μέσα από τα social media, οπτικό μήνυμα προς τους θαυμαστές της, εν μέσω της μάχης της με το σπάνιο νευρολογικό αυτοάνοσο σύνδρομο «stiff person».

«Καθώς καλωσορίζουμε το νέο έτος, θέλω να αφιερώσω λίγη ώρα για να σας στείλω όλη την αγάπη μου. Εύχομαι αυτή η χρονιά να σας φέρει υγεία, χαρά και ειρήνη στην καρδιά σας», είπε η Σελίν Ντιόν/tag/selin-ntion στο βίντεο.

Η τραγουδίστρια συνέχισε: «Ελπίζω να βρίσκετε γέλιο στα μικρά πράγματα, δύναμη στις δύσκολες στιγμές και χαρά στις αναμνήσεις που δημιουργείτε με τους ανθρώπους που αγαπάτε».

Επίσης, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για το ότι την «κρατούν στις καρδιές τους».

«Εσείς είστε πάντα στις δικές μου. Από την οικογένειά μου στη δική σας, θέλω απλώς να σας ευχηθώ Καλή Χρονιά», είπε, στέλνοντας ένα φιλί στην κάμερα.

Η τραγουδίστρια του «My Heart Will Go On» πάσχει από το σπάνιο νευρολογικό αυτοάνοσο σύνδρομο «stiff person», που έχει επηρεάσει την ικανότητά της να τραγουδά.

Αποκάλυψε για πρώτη φορά τη διάγνωσή της το 2021. Η ασθένεια προκαλεί επώδυνες μυϊκές συσπάσεις, όπως έδειξε στο ντοκιμαντέρ της το 2024, «I Am: Celine Dion». Το ντοκιμαντέρ δεν απέκρυψε τις δυσκολίες της, δείχνοντας σκληρές στιγμές με την τραγουδίστρια να υποφέρει από σπασμούς και πόνο.

Η σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Irene Taylor, είχε δηλώσει στο Yahoo το 2024 ότι η Dion ήθελε να διατηρηθούν οι συγκεκριμένες σκηνές:

«Ήταν πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό», είπε. «Ξέρω ότι ήταν δύσκολο για κάποιους θεατές, ήταν δύσκολο και για μένα. Αλλά η Céline ένιωσε ότι επικυρώθηκε βλέποντας τον εαυτό της έτσι, και πίστευε ότι θα βοηθούσε και άλλους να καταλάβουν πώς είναι το σύνδρομο SPS».

Η μάχη της Dion με την υγεία της την έχει οδηγήσει σε περιορισμένη δημόσια παρουσία, αν και έκανε σύντομες εμφανίσεις, όπως στα Grammy του 2024, σε σύντομη εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 και στην πρεμιέρα του «I Am: Celine Dion» τον Ιούνιο του 2024 στο Lincoln Center.

Κατά τη διάρκεια της 10λεπτης ομιλίας της στο τελευταίο γεγονός, η Dion αναφέρθηκε στη νευρολόγο της, Δρ Amanda Picquet, που βρισκόταν στο γεμάτο κοινό:

«Στην προσπάθειά μου να βρω τρόπους να διαχειριστώ και να θεραπεύσω την κατάστασή μου, η Δρ. Piquet μου έδωσε μια πολύ, πολύ σημαντική λύση — αντικατέστησε τον φόβο μου με ελπίδα», δήλωσε η τραγουδίστρια.

