Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» και ο δρόμος προς τον τελικό

Το τέλος των αναμετρήσεων για τους ομίλους του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, «σφράγισε» την είσοδο του Σουδάν στους «16» της διοργάνωσης. Παράλληλα, προέκυψαν και τα 8 ζευγάρια των νοκ άουτ, αλλά και ο δρόμος μέχρι τον τελικό.

Το Νότια Αφρική – Καμερούν μοιάζει το πιο αμφίρροπο ζευγάρι στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Μαρόκο.

Αναλυτικά τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις:

Φάση των «16»

03/01/2026

1.Σενεγάλη – Σουδάν 18:00

2.Μάλι – Τυνησία 21:00

04/01/2026

3.Μαρόκο – Τανζανία 18:00

4.Νότια Αφρική – Καμερούν 21:00

05/01/2026

5.Αίγυπτος – Μπενίν 18:00

6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 21:00

06/01/2026

7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 18:00

8.Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο 21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026

Α.Νικητής 2 – Νικητής 1 18:00

Β.Νικητής 4 – Νικητής 3 21:00

10/01/2026

Γ.Νικητής 7 – Νικητής 6 18:00

Δ.Νικητής 5 – Νικητής 8 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α.Νικητής Α - Νικητής Δ 18:00

β.Νικητής Β - Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026 18:00

Τελικός

18/01/2026 21:00