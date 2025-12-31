Θρίλερ στη Ναύπακτο: Απανθρακωμένα πλούσια αδέρφια - Άφαντη η οικιακή βοηθός που ήταν στη διαθήκη!

Ένα ακόμη θρίλερ με νεκρούς ηλικιωμένους από πυρκαγιά εκτυλίσσεται στη Ναύπακτο, καθώς δύο αδέρφια βρέθηκαν απανθρακωμένα με την οικιακή βοηθό, η οποία βρισκόταν και στη διαθήκη, είναι... άφαντη!

Σύμφωνα με το MEGA, τα δυο αδέρφια βρέθηκαν νεκρά σε μια υπόθεση που είχε στη δικαιοδοσία της η «αμαρτωλή» ιατροδικαστική Πατρών, όπως είχε χειριστεί και τις υποθέσεις Πισπιρίγκου και Μουρτζούκου.

Τα δύο αδέρφια, αρκετά ευκατάστατα, βρέθηκαν νεκρά το ίδιο κρεβάτι ενώ είχαν ξεχωριστά δωμάτια. Μάλιστα η φωτιά ήταν τοπική, δηλαδή μόνο στο δωμάτιο αυτό, ενώ στο πλάι του κρεβατιού ήταν ένα μπουκάλι οινόπνευμα.

Να σημειωθεί πως τα δύο αδέρφια (πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα), είχαν αλλάξει τη διαθήκη πέντε φορές (!), ενώ στην τελευταία περιλαμβάνεται η οικιακή βοηθός η οποία είναι άφαντη!

Μάλιστα, συγγενής των δύο αδερφών μιλώντας στο MEGA ανέφερε πως δεν ήξερε κανείς την οικιακή βοηθό, ούτε καν πως δούλευε για τους συγγενείς του ενώ την είδε μια φορά στην κηδεία και έκτοτε ποτέ ξανά.

Ήταν τόσο μεγάλη η οικονομική επιφάνεια της οικογένειας που είχε ιδιόκτητο δάσος 24.000 στρεμμάτων, ενώ στην περιουσία τους περιλαμβάνονταν σπίτια, καταθέσεις και άλλα αγροτεμάχια.

Η φωτιά ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2024 και ενώ είχε επικρατήσει το σενάριο της αυτοχειρίας, σύμφωνα με το οποίο, ο ηλικιωμένος άνδρας, φροντιστής της αδερφής του, φέρεται να έβαλε φωτιά στο δωμάτιο, καθώς δεν άντεχε άλλο το βάρος της κατάστασης και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η αδερφή του, τα δεδομένα άλλαξαν.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις οποίες στον οργανισμό του 84χρονου εντοπίστηκαν ηρεμιστικές ουσίες χωρίς να υπάρχει σχετικό ιατρικό ιστορικό ή συνταγογράφηση.