Χριστίνα Μπόμπα: «Η τελευταία μέρα του 2025 μας βρήκε στον παράδεισο»
Σε εξωτικό προορισμό για την Πρωτοχρονιά η Χριστίνα Μπόμπα
Η Χριστίνα Μπόμπα διάλεξε έναν εξωτικό προορισμό για να υποδεχτεί το 2026 μαζί με την οικογένειά της.
Η Instagrammer δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με την ίδια να ποζάρει με μπικίνι σε μια παραλία. Δεν αποκάλυψε ωστόσο πού ταξίδεψε εκείνη και ο Σάκης Τανιμανίδης με τις δίδυμες κόρες τους.
«Η τελευταία μέρα του 2025 μας βρήκε στον παράδεισο. Και για αυτό αλλά και για πολλά άλλα νιώθω ευγνωμοσύνη 2025 σε ευχαριστώ! Και εύχομαι το 2026 να φέρει υγεία, αγάπη και μαγεία σε όλους μας. Καλώς να έρθει», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
