Explainer: Τι γνωρίζουμε για τα δύο τάνκερ που κατασχέθηκαν από τις ΗΠΑ

Οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα πλοίο που καταδίωκαν δυο εβδομάδες, ενώ η ακτοφυλακή κατέσχεσε δεξαμενόπλοιο στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Δύο πετρελαιοφόρα του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, που συνδέονται με τη Βενεζουέλα, κατέσχεσαν οι ΗΠΑ μέσα σε μία ημέρα στον Βόρειο Ατλαντικό και την Καραϊβική.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο Marinera - γνωστό ως Bella 1 - μεταξύ της Ισλανδίας και της Σκωτίας, καθώς κατευθυνόταν προς τη Ρωσία την Τετάρτη.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ένα ρωσικό υποβρύχιο και ένα πολεμικό πλοίο βρίσκονταν κοντά.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, δημοσίευσε στο X: «Ο αποκλεισμός του πετρελαίου της Βενεζουέλας που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι παράνομο παραμένει σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ - οπουδήποτε στον κόσμο».

Γιατί κατασχέθηκε

Οι ΗΠΑ καταδίωκαν το Marinera για δύο εβδομάδες, από τη στιγμή που διέφυγε τον «αποκλεισμό» γύρω από τη Βενεζουέλα.

Το πλοίο είχε υποστεί κυρώσεις το 2024 για φερόμενη διακίνηση λαθραίου φορτίου για λογαριασμό εταιρείας που συνδέεται με τη λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή προσπάθησε να το αναχαιτίσει τον περασμένο μήνα, αλλά το πλοίο αρνήθηκε να επιτρέψει την επιβίβαση.

Το πλοίο έπλεε υπό τη σημαία της Γουιάνας όταν έφυγε από την Καραϊβική, αλλά έκτοτε έχει καταχωρηθεί υπό ρωσική σημαία.

Σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας «αποτελούσε μέρος ενός ρωσο-ιρανικού άξονα παράκαμψης των κυρώσεων, ο οποίος τροφοδοτεί την τρομοκρατία, τις συγκρούσεις και τη δυστυχία από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία».

Και τα δύο κατασχεθέντα πλοία αποτελούν μέρος ενός «στόλου-φάντασμα» που μεταφέρει πετρέλαιο από τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα, παραβιάζοντας τις δυτικές κυρώσεις, κυρίως προς πελάτες στην Ασία, σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Kristi Noem.

Συμμετείχε το Ηνωμένο Βασίλειο;

Η Βρετανία παρείχε «υποστηρικτική βοήθεια», συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βάσεων, στις αμερικανικές δυνάμεις που αναχαίτισαν το δεξαμενόπλοιο.

«Το RFA Tideforce [που χρησιμοποιείται συχνά ως πλοίο ανεφοδιασμού] παρείχε υποστήριξη στις αμερικανικές δυνάμεις που καταδίωκαν και αναχαίτισαν το Bella 1, ενώ η RAF παρείχε υποστήριξη επιτήρησης από τον αέρα», δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Η αντίδραση της Ρωσίας

Ένας ανώτερος πολιτικός από το κόμμα του Προέδρου Πούτιν, ο Αντρέι Κλισάς, χαρακτήρισε την ενέργεια «καθαρή πειρατεία», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το TASS ανέφερε επίσης ότι το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ζήτησε να επιτραπεί στους Ρώσους πολίτες που βρίσκονται στο πλοίο να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών πρόσθεσε ότι «κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία κατά πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα σε άλλες δικαιοδοσίες».

Κατάσχεση μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Το Bella 1/Marinera είναι το τελευταίο δεξαμενόπλοιο που έχει στοχοποιηθεί στο πλαίσιο της εκστρατείας του προέδρου Τραμπ για την άσκηση πίεσης στη Βενεζουέλα.

Αυτό συμβαίνει λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, στο Καράκας από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατηγορείται ότι ηγείται μιας επιχείρησης λαθρεμπορίου ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Ποιο άλλο δεξαμενόπλοιο κατασχέθηκε;

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή συνέλαβε επίσης ένα άλλο δεξαμενόπλοιο συνδεδεμένο με τη Βενεζουέλα κοντά στη βορειοανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής.

Το υπερδεξαμενόπλοιο M Sophia με σημαία Παναμά, το οποίο επίσης υπόκειται σε κυρώσεις, αναχώρησε από τα ύδατα της Βενεζουέλας τις τελευταίες ημέρες ως μέρος ενός στόλου που μεταφέρει πετρέλαιο στην Κίνα.

Σύμφωνα με το Marine Traffic το Sophia μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας φορτωμένα από τις 26 Δεκεμβρίου έως τις 29 Δεκεμβρίου. Το πλοίο -γνωστό ως πολύ μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο αργού πετρελαίου, το μεγαλύτερο δεξαμενόπλοιο στον ωκεανό- φόρτωσε επίσης πετρέλαιο της Βενεζουέλας τον Αύγουστο του περασμένου έτους, ανέφερε η Marine Traffic.

Δηλώσεις Τραμπ

Σε μια δήλωση με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social μετά την κατάσχεση, είπε: «Η Ρωσία και η Κίνα δεν φοβούνται καθόλου το ΝΑΤΟ χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα ήταν εκεί για εμάς αν το χρειαζόμασταν πραγματικά».
Πρόσθεσε: «Εμείς θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι εκεί για εμάς».

