Σάμος: Ψαράς εντόπισε σορό άνδρα
Εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε έναν από τους αγνοούμενους μετανάστες από το ναυάγιο της 16ης Δεκεμβρίου
Την σορό άνδρα αγνώστων στοιχείων εντόπισε ψαράς σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Κουρούντερε στα βόρεια της Σάμου.
Ο ψαράς βρήκε τη σορό σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης και αμέσως ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα για το συμβάν.
Η σορός μετά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, ενώ το Λιμενικό εξετάζει την περίπτωση η σορός να ανήκει σε κάποιον από τους δύο αγνοούμενους μετανάστες από το ναυάγιο της 16ης Δεκεμβρίου του 2025.
