Σάμος: Ψαράς εντόπισε σορό άνδρα

Την σορό άνδρα αγνώστων στοιχείων εντόπισε ψαράς σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Κουρούντερε στα βόρεια της Σάμου.

Ο ψαράς βρήκε τη σορό σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης και αμέσως ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα για το συμβάν.

Η σορός μετά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, ενώ το Λιμενικό εξετάζει την περίπτωση η σορός να ανήκει σε κάποιον από τους δύο αγνοούμενους μετανάστες από το ναυάγιο της 16ης Δεκεμβρίου του 2025.