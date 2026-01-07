Διαδηλώσεις στο Ιράν: Να φύγουν «το συντομότερο δυνατό» λέει στους πολίτες της η Αυστραλία

«Εάν είστε στο Ιράν, πρέπει να φύγετε το συντομότερο δυνατό», προειδοποίηση η αυστραλιανή κυβέρνηση, αναφέροντας ότι «βίαιες διαδηλώσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, οι οποίες είναι πιθανόν να ενταθούν, καθώς η κατάσταση ασφαλείας είναι ασταθής»

Δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν στην πόλη Shiraz

H αυστραλιανή κυβέρνηση ζήτησε σήμερα από τους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν "το συντομότερο δυνατό" λόγω των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα και της "ασταθούς" κατάστασης ασφαλείας.

"Εάν είστε στο Ιράν, πρέπει να φύγετε το συντομότερο δυνατό", προειδοποίησε η κυβέρνηση σε ένα επικαιροποιημένο κείμενο των συστάσεών της προς τους ταξιδιώτες. "Βίαιες διαδηλώσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, οι οποίες είναι πιθανόν να ενταθούν, καθώς η κατάσταση ασφαλείας είναι ασταθής", πρόσθεσε.

Η πρεσβεία της Αυστραλίας στην Τεχεράνη είχε αναστείλει τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν και "η ικανότητά της να παράσχει προξενική βοήθεια στο Ιράν είναι εξαιρετικά περιορισμένη", προστίθεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης.

"Οι Αυστραλοί, συμπεριλαμβανομένων αυτών με διπλή υπηκοότητα, διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να συλληφθούν", υπογραμμίζεται.

Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν άρχισε την 28η Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα Τεχεράνη πριν εξαπλωθεί σε άλλες επαρχίες της χώρας, κυρίως στις δυτικές όπου ζουν μειονότητες των Κούρδων και των Λορ.

Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές "έχουν σκοτωθεί από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες", έγραψε την Τρίτη η ΜΚΟ Iran Human Rights.

Σήμερα, ενδέκατη ημέρα του κύματος διαμαρτυρίας, διαδήλωση στο νοτιοδυτικό Ιράν εξελίχθηκε σε ένοπλες συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 30 να τραυματιστούν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ιράν συνιστούν το μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας στην Ισλαμική Δημοκρατία έπειτα από εκείνο το 2022-2023 που προκλήθηκε από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί κατά τη διάρκεια της κράτησής της με την κατηγορία ότι παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στη χώρα.

