Εφιάλτης για 37χρονη εκπαιδευτικό στην Εύβοια: Στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Ένα σοβαρό και βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε τα προηγούμενα 24ωρα στo Μαρμάρι στη νότια Εύβοια που είχε ως αποτέλεσμα μία 37χρονη εκπαιδευτικός να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, η 37χρονη γυναίκα αρχικά βρέθηκε αντιμέτωπη με την οργή του 22χρονου συντρόφου της που φαίνεται να πυροδοτήθηκε για λόγους ζηλοτυπίας.

Ωστόσο, γρήγορα η κατάσταση πήρε άλλη τροπή με τον νεαρό άνδρα να χειροδικεί άγρια σε βάρος της συντρόφου του, μετατρέποντας τον καβγά σε σωματική κακοποίηση.

Η 37χρονη εκπαιδευτικός κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου με πολλαπλές κακώσεις από τα χτυπήματα που δέχθηκε. Οι γιατροί του νοσοκομείου περιέθαλψαν τα τραύματά της, ενώ το θύμα κινήθηκε άμεσα νομικά κατά του νεαρού δράστη.

Η υποβολή μήνυσης δρομολόγησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρχές, οι οποίες καλούνται να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 37χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, προσθέτοντας ακόμη ένα περιστατικό στη λίστα της ενδοοικογενειακής βίας.

