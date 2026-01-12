Αγόρασε κανάτα σε κατάστημα μεταχειρισμένων με 3 δολάρια και την πούλησε πάνω από 500

Οι αγορές μεταχειρισμένων μπορεί να κρύβουν απρόσμενες εκπλήξεις, όπως συνέβη στην Αυστραλία, όπου ένας άνδρας αγόρασε μια φαινομενικά κοινή ασημένια κανάτα και την πούλησε πολύ ακριβότερα.

Αυτό ακριβώς συνέβη σε έναν άνδρα στην Αυστραλία, τον Nick Sady ο οποίος αγόρασε μια ασημένια κανάτα, που έμοιαζε συνηθισμένη, έναντι μόλις 3 δολαρίων και τελικά την πούλησε για ένα ποσό πολλαπλάσιας αξίας. Ο ίδιος ασχολείται συστηματικά με αγορές και πωλήσεις μέσω eBay, αν και έχει βρει αρκετούς αξέχαστους «θησαυρούς» και εκτός διαδικτύου.

