Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Επιδότηση-μαμούθ έως 30.000 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα «πράσινης» κινητικότητας, καθώς το Κλιματικό και Κοινωνικό Σχέδιο (ΚΚΣ), που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, ανοίγει τον δρόμο για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος με κρατική στήριξη που μπορεί να καλύψει ακόμη και το σύνολο της αξίας του.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Το πρόγραμμα έχει έντονο κοινωνικό πρόσημο, καθώς εστιάζει σε ομάδες πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης ή ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της επιδότησης για ηλεκτρικό όχημα είναι:

Ευπαθείς ομάδες: Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και ηλικιωμένοι.

Οικογένειες: Νοικοκυριά με παιδιά (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.λπ.).

Γεωγραφικά κριτήρια: Πολίτες που διαμένουν μόνιμα σε απομακρυσμένες, νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.

Νέοι: Φοιτητές με χαμηλό ετήσιο εισόδημα.

Επαγγελματίες: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με αυξημένες ανάγκες μεταφοράς.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το βασικό όριο του ετήσιου εισοδήματος για την ένταξη στο πρόγραμμα κυμαίνεται μεταξύ 25.000 και 30.000 ευρώ, το οποίο ωστόσο κλιμακώνεται ανάλογα με τη σύνθεση και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του κάθε νοικοκυριού.

Το «πακέτο» της επιδότησης

Δεδομένου ότι το μέσο κόστος αγοράς ενός νέου, σύγχρονου ηλεκτρικού οχήματος εκτιμάται στις 30.000 ευρώ, το σχέδιο προβλέπει μια συνδυαστική χρηματοδότηση για να καταστεί η αγορά εφικτή χωρίς οικονομική εξάντληση του δικαιούχου:

Άμεση κρατική επιδότηση: Ποσό που αφαιρείται απευθείας από το κόστος αγοράς.

Εγγυημένο δάνειο: Δυνατότητα λήψης δανείου δεκαετούς διάρκειας με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, εξασφαλίζοντας χαμηλό επιτόκιο και εύκολη έγκριση.

Bonus φόρτισης: Επιπλέον ενισχύσεις για τις πιο ευάλωτες ομάδες, οι οποίες καλύπτουν το κόστος εγκατάστασης οικιακού φορτιστή ή τα έξοδα φόρτισης σε δημόσια δίκτυα.

Διαβάστε επίσης