Eurostat: Στην Ελλάδα τα χαμηλότερα ποσοστά ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Τα ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα στην ΕΕ το 2023, αντιπροσώπευαν το 1,73% όλων των επιβατικών αυτοκινήτων, με τα χαμηλότερα ποσοστά να καταγράφονται σε 11 περιφέρειες της Ελλάδας, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Ο αριθμός των ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ έφτασε τα 4,4 εκατομμύρια το 2023. Σε σύγκριση με το 2022, ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 1,4 εκατομμύρια.

Τα υψηλότερα ποσοστά ηλεκτρικών αυτοκινήτων (τουλάχιστον 4% όλων των επιβατικών αυτοκινήτων), καταγράφονται σε 17 περιφέρειες της ΕΕ, εκ των οποίων οι πέντε βρίσκονται στη Δανία, άλλες πέντε στη Σουηδία, τρεις στην Ολλανδία, δύο στο Βέλγιο, μία στη Φινλανδία (Ελσίνκι) και άλλη μία στο Λουξεμβούργο.

Ειδικότερα, η κεντρική ολλανδική περιφέρεια Flevoland κατέγραψε μακράν το υψηλότερο μερίδιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2023, στο 17,07%. Αυτό το ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό μπορεί να αντικατοπτρίζει την παρουσία εταιρειών leasing οχημάτων με έδρα την περιοχή. Η πρωτεύουσα της Σουηδίας, Στοκχόλμη (10,74%) ήταν η μόνη άλλη περιφέρεια στην ΕΕ που κατέγραψε διψήφιο μερίδιο. Ακολουθούν το Χόβεντσταντεν στη Δανία (8,64%) και η επαρχία Φλάμαν-Μπραμπάν στο Βέλγιο (7,60%).

Στον αντίποδα, σε 46 περιφέρειες της ΕΕ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν λιγότερο από 0,25% όλων των επιβατικών αυτοκινήτων. Μέσα σε αυτές ανήκουν και έντεκα περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς επίσης 14 περιφέρειες της Πολωνίας, έξι της Ιταλίας, 4 της Ισπανίας, καθώς και άλλες από τη Σλοβακία, τη Ρουμανία και την Κροατία. Τα χαμηλότερα ποσοστά σε όλη την ΕΕ καταγράφονται σε δύο ελληνικές περιφέρειες, στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Σε 121 (56,28%) από τις 215 περιφέρειες της ΕΕ με διαθέσιμα δεδομένα, το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο σύνολο των επιβατικών αυτοκινήτων ήταν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Για τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, αυτό το μερίδιο ήταν σχετικά ομοιογενές μεταξύ των περιφερειών, γεγονός που υποδηλώνει ότι παράγοντες όπως οι εθνικές επιδοτήσεις και τα κίνητρα ή άλλοι εθνικοί παράγοντες πιθανότατα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

