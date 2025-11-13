Τροχαία: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα

Φωτ. Αρχείου - Θανατηφόρο τροχαίο με τρεις νεκρούς στην Εθνική οδό Δερβενάκια Μυκηνών κοντά στις Μυκήνες , Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025.

«Μαύρη» δεύτερη και τρίτη θέση, ανάμεσα στις εκατοντάδες υπο-εθνικές επαρχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέσπασαν τα Ιόνια Νησιά και το Νότιο Αιγαίο για τον αριθμό των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα επί του συνόλου του πληθυσμού τους, σύμφωνα με τη Eurostat.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρονολογούνται από το 2023, οι δύο αυτές περιφέρειες της Ελλάδας είδαν 120 και 119 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους, με μόνο τη βορειοδυτική Βουλγαρία (Severozapaden) να ξεπερνά τις ελληνικές νησιωτικές περιοχές, με 166 νεκρούς ανά εκατομμύριο.

Τις δέκα περιοχές με τον υψηλότερο αριθμό θανάτων αναλογικά του πληθυσμού τους συμπληρώνουν άλλες περιοχές των Βαλκανίων, στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία.

Εντός της Ελλάδας τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μια σημαντικά διαφορετική εικόνα μεταξύ του Ιονίου και του Νοτίου Αιγαίου και της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και άλλων νησιωτικών περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, ενώ σε Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο ο αριθμός των θυμάτων ανά εκατομμύριο φτάνει σε τριψήφιο αριθμό, στις αμέσως επόμενες περιοχές, Πελοπόννησο και Ήπειρο, ο ίδιος αριθμός είναι 90 και 84 αντίστοιχα.

Οι άλλες νησιωτικές περιφέρειες της χώρας επίσης σημειώνουν αρκετά χαμηλότερο αριθμό θυμάτων, με την Κρήτη να βλέπει 55 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους και το Βόρειο Αιγαίο 65.

Οι περιοχές της Ευρώπης με τους λιγότερους θανάτους

Το 2023, 26 περιφέρειες NUTS-2 (του συστήματος γεωγραφικής διαίρεσης της Eurostat) κατέγραψαν λιγότερους από 25 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους.

Μεταξύ αυτών, 2 περιφέρειες δεν ανέφεραν κανένα θάνατο από τροχαία ατυχήματα: Åland (Φινλανδία) και Ciudad de Melilla (Ισπανία). Οι περισσότερες από τις άλλες περιφέρειες με χαμηλά ποσοστά θυμάτων ήταν αστικές περιοχές και 11 από αυτές ήταν πρωτεύουσες.

Τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στην Ευρώπη καταγράφηκαν στις εξής περιοχές:

Βρυξέλλες στο Βέλγιο (5 θανάτοι από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους)

Βιέννη στην Αυστρία (6 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους)

Βερολίνο στη Γερμανία (9 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους).

Αριθμός νεκρών ανά εκατομμύρια κατοίκους ανά περιοχή NUTS-2 στην Ευρώπη το 2023. Eurostat

