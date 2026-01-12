Τραμπ: Το καθεστώς στο Ιράν «φαίνεται να έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν «φαίνεται να έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή», μετά τις αναφορές ότι διαδηλωτές δέχθηκαν πυρά από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις. «Λαμβάνω αναφορά κάθε ώρα και θα λάβουμε τις αποφάσεις μας», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής αντίδρασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «κάποιοι από τους διαδηλωτές δέχτηκαν πυρά», προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. «Θα εξετάσουμε στόχους που δεν θα μπορούσαν καν να φανταστούν», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια τέτοια κίνηση.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται ενώ συνεχίζονται οι μαζικές κινητοποιήσεις στο Ιράν και πληθαίνουν οι αναφορές για βίαιη καταστολή από το καθεστώς, αυξάνοντας τη διεθνή πίεση προς την Τεχεράνη.