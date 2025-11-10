Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο εγκαθιστούμε 1.000 κάμερες στους δρόμους για ηλεκτρονικά πρόστιμα

Τον Ιούνιο αρχίζει η εγκατάσταση 1.000 καμερών στους δρόμους, μέσω των οποίων θα βεβαιώνονται ηλεκτρονικά τα πρόστιμα για τις τροχαίες παραβάσεις, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Οι κάμερες αυτές θα λειτουργούν στους δρόμους με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών, αλλά «μέσα από αυτές θα λειτουργεί και η ΕΛΑΣ, η οποία θα επιβάλλει τα πρόστιμα ηλεκτρονικά», δήλωσε ο υπουργός μιλώντας στον Σκάι 100,3.

«Οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής ήταν να τοποθετηθούν τώρα, αλλά αντιλαμβάνομαι υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν γνωρίζω ακριβώς», διευκρίνισε ο υπουργός, προσθέτοντας πως «σε λίγες μέρες» από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για την τοποθέτηση καμερών στις στολές των αστυνομικών (body καμερών).

«Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθηθεί μια διαδικασία για τους διαγωνισμούς με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους», ανέφερε και σχετικά με τυχόν καθυστερήσεις εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τόνισε: «Υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι ρυθμοί πολλών αρχών και πολλών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ αργοί και ορισμένες φορές αντιδρώ κι εγώ επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα συνολικότερη στα πράγματα, η οποία είναι εξοργιστική. Έχει σημασία να δούμε πώς μπορεί το Δημόσιο να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

