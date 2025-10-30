Κυρανάκης: Οι πρώτες κλήσεις για από κάμερες μέσω gov.gr αποστέλλονται τις επόμενες ημέρες

Οι πρώτες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις από κάμερες μέσω του gov.gr αποστέλλονται τις επόμενες ημέρες , δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Αν όχι τις τελευταίες ημέρες του Οκτώβρη, τις πρώτες του Νοεμβρίου θα έρθουν οι πρώτες κλήσεις από τις κάμερες μέσω του gov.gr», δήλωσε ο υπουργός, εξηγώντας ότι οι πρώτες κάμερες έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν.

Ο κ. Κυρανάκης δήλωσε πως η τοποθέτηση των καμερών γίνεται σταδιακά: Οι πρώτες έχουν ήδη τοποθετηθεί και βάσει του feedback που δίνουν, εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος: «Όσο περισσότερο feed έχει, τόσο καλύτερα λειτουργεί, δεν θέλουμε το σύστημα να στέλνει λάθος κλήσεις», τόνισε ο υπουργός.

Δεσμεύτηκε μάλιστα πως το μέτρο θα επεκταθεί, δηλώνοντας πως κάμερες σε σημεία που χρειάζονται θα μπορεί να τοποθετεί η περιφέρεια, ο δήμος ή άλλος οργανισμός τις κάμερες και θα έχει και μέρος των εσόδων από τις κλήσεις που θα βεβαιώνονται από τις κάμερες αυτές. Όπως εξήγησε ο κ. Κυρανάκης, «περιφέρεια, δήμος και οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να τοποθετήσει κάμερες σε σημεία που μέσω του maps των τροχαίων συγκρούσεων έχει καταγραφεί ότι συμβαίνουν τα περισσότερα τροχαία στην περιοχή του».