Κυρανάκης: Οι πρώτες κλήσεις για από κάμερες μέσω gov.gr αποστέλλονται τις επόμενες ημέρες
Αν όχι τις τελευταίες ημέρες του Οκτώβρη, τις πρώτες του Νοεμβρίου θα έρθουν οι πρώτες κλήσεις από τις κάμερες μέσω του gov.gr, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών
Οι πρώτες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις από κάμερες μέσω του gov.gr αποστέλλονται τις επόμενες ημέρες , δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
«Αν όχι τις τελευταίες ημέρες του Οκτώβρη, τις πρώτες του Νοεμβρίου θα έρθουν οι πρώτες κλήσεις από τις κάμερες μέσω του gov.gr», δήλωσε ο υπουργός, εξηγώντας ότι οι πρώτες κάμερες έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν.
Ο κ. Κυρανάκης δήλωσε πως η τοποθέτηση των καμερών γίνεται σταδιακά: Οι πρώτες έχουν ήδη τοποθετηθεί και βάσει του feedback που δίνουν, εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος: «Όσο περισσότερο feed έχει, τόσο καλύτερα λειτουργεί, δεν θέλουμε το σύστημα να στέλνει λάθος κλήσεις», τόνισε ο υπουργός.
Δεσμεύτηκε μάλιστα πως το μέτρο θα επεκταθεί, δηλώνοντας πως κάμερες σε σημεία που χρειάζονται θα μπορεί να τοποθετεί η περιφέρεια, ο δήμος ή άλλος οργανισμός τις κάμερες και θα έχει και μέρος των εσόδων από τις κλήσεις που θα βεβαιώνονται από τις κάμερες αυτές. Όπως εξήγησε ο κ. Κυρανάκης, «περιφέρεια, δήμος και οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να τοποθετήσει κάμερες σε σημεία που μέσω του maps των τροχαίων συγκρούσεων έχει καταγραφεί ότι συμβαίνουν τα περισσότερα τροχαία στην περιοχή του».