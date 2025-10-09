Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική

Δεν φαίνεται να επαληθεύονται δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ότι ήδη λειτουργούν οι 41 «έξυπνες» κάμερες σε 17 δήμους της Αττικής, με δυνατότητα εντοπισμού μιας σειράς παραβάσεων του ΚΟΚ που δεν «πιάνουν» οι συμβατικές, όπως χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης, παραβίαση του ορίου ταχύτητας κτλ.

Οι εν λόγω κάμερες που τοποθετήθηκαν και μεταδόθηκαν ρεπορτάζ για αυτές, αποτελούν μέρος του έργου της Περιφέρειας Αττικής για την τοποθέτηση συνολικά 388 καμερών καταγραφής παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε κεντρικές διασταυρώσεις, χωρίς άλλες δυνατότητες.

Για τις «έξυπνες» κάμερες μάλλον θα περιμένουμε αρκετά ακόμα, αφού το έργο βρίσκεται στο ξεκίνημα της δημοπράτησης, με τις τεχνικές και διοικητικές εγκρίσεις να εκκρεμούν. Μάλιστα για να λειτουργήσει το σύστημα και να αποστέλλονται αυτόματα οι παραβάσεις στους οδηγούς, θα πρέπει προηγουμένως να τεθεί σε λειτουργία το Ενιαίο Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων, που βρίσκεται κι αυτό ακόμη υπό ανάπτυξη. Το πρόγραμμα αυτό θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα από τις κάμερες, θα συνδέεται με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ και της Τροχαίας και θα επιτρέπει την ηλεκτρονική αποστολή των κλήσεων μέσω της θυρίδας του οδηγού στο gov.gr.

Όταν οι διαγωνισμοί ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσει η ενιαία εγκατάσταση σε όλη τη χώρα, ώστε τα τεχνικά μέσα να λειτουργούν με ενιαίες προδιαγραφές και πιστοποιημένη διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων.

Ο σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας Κίμων Λογοθέτης, μιλώντας για το θέμα στο Newsbomb, σχολιάζει:

«Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο οδικής ασφάλειας που υλοποιείται στη χώρα τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να αλλάξει τη νοοτροπία στους δρόμους και να μειώσει δραστικά τα τροχαία δυστυχήματα. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν και θα λειτουργήσουν κανονικά, όπως προβλέπεται, ωστόσο είναι σημαντικό να μην είμαστε βιαστικοί στις ανακοινώσεις και να αποφεύγεται κάθε σύγχυση σχετικά με το στάδιο υλοποίησης.

Μόνο με σωστή ενημέρωση, συνέπεια και τεχνική ετοιμότητα θα μπορέσει να αποδώσει το νέο ενιαίο σύστημα διαχείρισης παραβάσεων και τα τεχνικά μέσα που θα εγκατασταθούν, εξασφαλίζοντας πραγματικά ασφαλέστερους δρόμους για όλους».

Ποιες κάμερες λειτουργούν τώρα στην Αττική

-Κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας (περίπου 250). Τοποθετημένες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, σε ύψος άνω των 7 μέτρων, πάνω σε τσιμεντένιους ιστούς, αυτές οι κάμερες δεν καταγράφουν παραβάσεις. Υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής και μεταδίδουν εικόνα στο Θάλαμο Επιχειρήσεων της Τροχαίας (ΘΕΠΕΚ), με αποκλειστικό σκοπό την εποπτεία της κυκλοφορίας και την άμεση παρέμβαση σε ατυχήματα ή μποτιλιαρίσματα. Οι κάμερες αυτές τοποθετήθηκαν αρχικά λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και έχουν πρόσφατα αντικατασταθεί με νεότερης τεχνολογίας συσκευές, χωρίς καμία δυνατότητα βεβαίωσης παραβάσεων.

-Κάμερες καταγραφής λεωφορειολωρίδων (ΟΑΣΑ – ΟΣΥ)

Σήμερα λειτουργούν 12 κάμερες του ΟΑΣΑ που επιτηρούν τις λεωφορειολωρίδες. Οι κλήσεις δεν αποστέλλονται αυτοματοποιημένα· το υλικό συλλέγεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας και αποστέλλεται ταχυδρομικά στους παραβάτες. Οι ίδιες αυτές κάμερες μπορούν να μετρήσουν και την ταχύτητα σε βασικούς οδικούς άξονες όπως η Μεσογείων, η Κηφισίας και η Βασιλίσσης Σοφίας.

Παράλληλα, στο εσωτερικό των αστικών λεωφορείων έχουν τοποθετηθεί δέκα κάμερες που καταγράφουν οδηγούς οχημάτων που κινούνται άδικα στις λεωφορειολωρίδες, όμως και αυτές λειτουργούν πειραματικά, χωρίς να παράγουν αυτοματοποιημένα πρόστιμα.

-Κάμερες καταγραφής παραβίασης ερυθρού σηματοδότη

Αυτές είναι ειδικές, πιστοποιημένες κάμερες, σχεδιασμένες αποκλειστικά για να εντοπίζουν οχήματα που περνούν με κόκκινο. Δεν μπορούν να καταγράψουν άλλες παραβάσεις, όπως η μη χρήση ζώνης ή η ομιλία στο κινητό. Μέχρι σήμερα λειτουργούν μόνο πιλοτικά οι δύο κάμερες της Ποσειδώνος και δεν έχει ξεκινήσει η μαζική εγκατάσταση των υπολοίπων.

Κάμερες που μπορούν να μετρήσουν ταχύτητα και να βεβαιώσουν παραβάσεις λειτουργούν μόνο στην Αττική Οδό, όπου υπάρχει αυτόνομο και πιστοποιημένο σύστημα ελέγχου.

