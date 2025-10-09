Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική

Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα λειτουργήσει αφού δημοπρατηθεί και εγκατασταθεί, σε συνδυασμό με το Ενιαίο Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν φαίνεται να επαληθεύονται δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ότι ήδη λειτουργούν οι 41 «έξυπνες» κάμερες σε 17 δήμους της Αττικής, με δυνατότητα εντοπισμού μιας σειράς παραβάσεων του ΚΟΚ που δεν «πιάνουν» οι συμβατικές, όπως χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης, παραβίαση του ορίου ταχύτητας κτλ.

Οι εν λόγω κάμερες που τοποθετήθηκαν και μεταδόθηκαν ρεπορτάζ για αυτές, αποτελούν μέρος του έργου της Περιφέρειας Αττικής για την τοποθέτηση συνολικά 388 καμερών καταγραφής παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε κεντρικές διασταυρώσεις, χωρίς άλλες δυνατότητες.

Για τις «έξυπνες» κάμερες μάλλον θα περιμένουμε αρκετά ακόμα, αφού το έργο βρίσκεται στο ξεκίνημα της δημοπράτησης, με τις τεχνικές και διοικητικές εγκρίσεις να εκκρεμούν. Μάλιστα για να λειτουργήσει το σύστημα και να αποστέλλονται αυτόματα οι παραβάσεις στους οδηγούς, θα πρέπει προηγουμένως να τεθεί σε λειτουργία το Ενιαίο Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων, που βρίσκεται κι αυτό ακόμη υπό ανάπτυξη. Το πρόγραμμα αυτό θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα από τις κάμερες, θα συνδέεται με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ και της Τροχαίας και θα επιτρέπει την ηλεκτρονική αποστολή των κλήσεων μέσω της θυρίδας του οδηγού στο gov.gr.

Όταν οι διαγωνισμοί ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσει η ενιαία εγκατάσταση σε όλη τη χώρα, ώστε τα τεχνικά μέσα να λειτουργούν με ενιαίες προδιαγραφές και πιστοποιημένη διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων.

Ο σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας Κίμων Λογοθέτης, μιλώντας για το θέμα στο Newsbomb, σχολιάζει:

«Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο οδικής ασφάλειας που υλοποιείται στη χώρα τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να αλλάξει τη νοοτροπία στους δρόμους και να μειώσει δραστικά τα τροχαία δυστυχήματα. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν και θα λειτουργήσουν κανονικά, όπως προβλέπεται, ωστόσο είναι σημαντικό να μην είμαστε βιαστικοί στις ανακοινώσεις και να αποφεύγεται κάθε σύγχυση σχετικά με το στάδιο υλοποίησης.

Μόνο με σωστή ενημέρωση, συνέπεια και τεχνική ετοιμότητα θα μπορέσει να αποδώσει το νέο ενιαίο σύστημα διαχείρισης παραβάσεων και τα τεχνικά μέσα που θα εγκατασταθούν, εξασφαλίζοντας πραγματικά ασφαλέστερους δρόμους για όλους».

Ποιες κάμερες λειτουργούν τώρα στην Αττική

-Κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας (περίπου 250). Τοποθετημένες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, σε ύψος άνω των 7 μέτρων, πάνω σε τσιμεντένιους ιστούς, αυτές οι κάμερες δεν καταγράφουν παραβάσεις. Υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής και μεταδίδουν εικόνα στο Θάλαμο Επιχειρήσεων της Τροχαίας (ΘΕΠΕΚ), με αποκλειστικό σκοπό την εποπτεία της κυκλοφορίας και την άμεση παρέμβαση σε ατυχήματα ή μποτιλιαρίσματα. Οι κάμερες αυτές τοποθετήθηκαν αρχικά λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και έχουν πρόσφατα αντικατασταθεί με νεότερης τεχνολογίας συσκευές, χωρίς καμία δυνατότητα βεβαίωσης παραβάσεων.

-Κάμερες καταγραφής λεωφορειολωρίδων (ΟΑΣΑ – ΟΣΥ)

Σήμερα λειτουργούν 12 κάμερες του ΟΑΣΑ που επιτηρούν τις λεωφορειολωρίδες. Οι κλήσεις δεν αποστέλλονται αυτοματοποιημένα· το υλικό συλλέγεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας και αποστέλλεται ταχυδρομικά στους παραβάτες. Οι ίδιες αυτές κάμερες μπορούν να μετρήσουν και την ταχύτητα σε βασικούς οδικούς άξονες όπως η Μεσογείων, η Κηφισίας και η Βασιλίσσης Σοφίας.

Παράλληλα, στο εσωτερικό των αστικών λεωφορείων έχουν τοποθετηθεί δέκα κάμερες που καταγράφουν οδηγούς οχημάτων που κινούνται άδικα στις λεωφορειολωρίδες, όμως και αυτές λειτουργούν πειραματικά, χωρίς να παράγουν αυτοματοποιημένα πρόστιμα.

-Κάμερες καταγραφής παραβίασης ερυθρού σηματοδότη

Αυτές είναι ειδικές, πιστοποιημένες κάμερες, σχεδιασμένες αποκλειστικά για να εντοπίζουν οχήματα που περνούν με κόκκινο. Δεν μπορούν να καταγράψουν άλλες παραβάσεις, όπως η μη χρήση ζώνης ή η ομιλία στο κινητό. Μέχρι σήμερα λειτουργούν μόνο πιλοτικά οι δύο κάμερες της Ποσειδώνος και δεν έχει ξεκινήσει η μαζική εγκατάσταση των υπολοίπων.

Κάμερες που μπορούν να μετρήσουν ταχύτητα και να βεβαιώσουν παραβάσεις λειτουργούν μόνο στην Αττική Οδό, όπου υπάρχει αυτόνομο και πιστοποιημένο σύστημα ελέγχου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο νοσοκομείο η Αλέκα Παπαρήγα - Το «ευχαριστώ» στους θεράποντες ιατρούς

11:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά: Επίσημο! «Μετακομίζει» στη Νίκαια για τα εντός έδρας παιχνίδια

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική και σε ποια σημεία

11:44LIFESTYLE

Ανακοινώθηκαν τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο: Ένα ελληνικό βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος των ζυμαρικών»: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν δασμούς-φωτιά κατά της Ιταλίας - «Μοιραίο πλήγμα για τον κλάδο μας»

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Λύση εντός της εβδομάδας «βλέπει» ο Μερτς - Μηνύματα ελπίδας για ειρήνη από τους διεθνείς ηγέτες μετά την επίτευξη συμφωνίας

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας: «Κάνουμε το αυτονόητο - Τα έργα που ξεκινάμε τα τελειώνουμε»

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Καμπανάκι» Χιλετζάκη για το ελαιόλαδο - «Αν δεν δράσουμε τώρα, ο “πράσινος χρυσός” θα γίνει χαμένος θησαυρός»

11:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Τζορτζ Μπάλντοκ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα απονέμεται το Νόμπελ Λογοτεχνίας: Τα φαβορί για τη νίκη - Η Κινέζα avant garde, ο μεταμοντέρνος Ούγγρος και η Ελληνίδα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Θύμα απάτης με κρυπτονομίσματα έπεσε 67χρονη – Πώς της απέσπασαν 30.000 ευρώ

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

10:59LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Διπλή πρωτιά για τον ALPHA - Ποιοι έκαναν μονοψήφια στη βραδινή ζώνη

10:53ΚΟΣΜΟΣ

«Αν με έλεγαν Ομπάμα, θα μου το είχαν δώσει σε 10 δευτερόλεπτα»: Θα κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης για τη συμφωνία στη Γάζα;

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο βομβιστής της ντισκοτέκ στα Ιλίσια - Φωτογραφίες ντοκουμέντα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Changan: Επίσημη έναρξη στην Ελλάδα με τα ηλεκτρικά SUV Deepal S05 και S07

10:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλούσε τους επιβάτες με τσεκούρι

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου εν κινήσει – Βρέθηκε στον δρόμο η ασθενής

10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Μπακογιάννη για Σαμαρά: «Αν θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο Τσίπρα, με γειά του και χαρά του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:36ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο βομβιστής της ντισκοτέκ στα Ιλίσια - Φωτογραφίες ντοκουμέντα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η τραγουδίστρια Χαντισέ για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Γλεντούσε στις φυλακές Κορυδαλλού σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη - «Να τος ο άρχοντας, ήρθε επιτέλους»!

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο(;) στη Θεσσαλία: Δήμαρχος «ξέχασε» σακ βουαγιάζ με €40.000 σε μετρητά, έπειτα από κρίσιμη ψηφοφορία

10:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλούσε τους επιβάτες με τσεκούρι

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική και σε ποια σημεία

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

10:59LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Διπλή πρωτιά για τον ALPHA - Ποιοι έκαναν μονοψήφια στη βραδινή ζώνη

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό ατύχημα στην έρημο: Τι συνέβη πραγματικά κοντά στην Area 51

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Η δήμαρχος αιμορραγούσε στην πολυθρόνα ενώ καθάριζαν τον τόπο του εγκλήματος - Εκτός κινδύνου για τη ζωή της η Ίρις Στάλτσερ

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου εν κινήσει – Βρέθηκε στον δρόμο η ασθενής

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ατέλειωτες ουρές έξω από την ελληνική πρεσβεία στο Δελχί από επίδοξους μετανάστες- Προειδοποιούν για κυκλώματα εκμετάλλευσης οι Ινδοί - Viral βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ