Θεσσαλονίκη: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

Η πρώτη καταγραφή παράβασης του ΚΟΚ από ψηφιακή κάμερα στη Θεσσαλονίκη, είναι γεγονός.

Η πρώτη βεβαίωση παράβασης από ψηφιακή κάμερα καταγράφηκε στην λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου όπου οδηγός «πιάστηκε» να μιλά στο κινητό ενώ οδηγούσε. Αν η καταγραφή δεν ήταν πιλοτική, η κλήση θα πήγαινε στον οδηγό αυτόματα μέσω του «gov.gr», με το πρόστιμο πλέον να είναι 350 ευρώ.

Λίγες ώρες μετά την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ και παρά τους σαρωτικούς ελέγχους από την Τροχαία και κάποιοι συνεχίζουν να κάνουν πως δεν βλέπουν ότι το φανάρι είναι κόκκινο...

Παρόμοια όμως είναι η κατάστη και στην πρωτεύουσα καθώς σήμερα στην Παραλιακή, εντοπίστηκαν μοτοσικλετιστές να πατούν γκάζι και αναπτύσσουν ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Από την άλλη, όπως φαίνεται για κάποιους το κράνος… περισσεύει. Πλέον, για όποιον δεν το φοράει, το πρόστιμο θα είναι 350 ευρώ και το δίπλωμα θα αφαιρείται για 1 μήνα.

Σε άλλη περίπτωση, άλλος μοτοσικλετιστής περνά κάθετα την Παραλιακή και ανεβαίνει σε νησίδα για να μπει στο αντίθετο ρεύμα.

Οι κάμερες που θα μπουν σε λειτουργία θα καταγράφουν παραβίαση του κόκκινου, ταχύτητα, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού αλλά και κίνηση ή στάση στις λεωφορειολωρίδες.

Οι σαρωτικοί έλεγχοι και τα μπλόκα της Τροχαίας θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

