Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 15χρονη σε κατάσταση μέθης – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού

Στο νοσοκομείο, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μία 15χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ σε μεζεδοπωλείο στο κέντρο της πόλης.

Για το περιστατικό, συνελήφθη ο 53χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, με την κατηγορία ότι σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο που δεν συνοδευόταν από ενήλικο.

Η 15χρονη είναι καλά στην υγεία της.