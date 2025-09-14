Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 15χρονη σε κατάσταση μέθης – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού

Μάστιγα η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 15χρονη σε κατάσταση μέθης – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού
Στο νοσοκομείο, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μία 15χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ σε μεζεδοπωλείο στο κέντρο της πόλης.

Για το περιστατικό, συνελήφθη ο 53χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, με την κατηγορία ότι σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο που δεν συνοδευόταν από ενήλικο.

Η 15χρονη είναι καλά στην υγεία της.

