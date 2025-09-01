Θεσσαλονίκη: 16χρονες κατανάλωσαν αλκοόλ και η μία κατέληξε στο νοσοκομείο – Συνελήφθησαν οι μητέρες

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Θεσσαλονίκη: 16χρονες κατανάλωσαν αλκοόλ και η μία κατέληξε στο νοσοκομείο – Συνελήφθησαν οι μητέρες
Κληθέντες Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως συνέλαβαν δύο γυναίκες από τη Βουλγαρίας, ηλικίας 46 και 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, εντός οικίας στην οποία διέμεναν οι ανωτέρω μαζί με τις 16χρονες κόρες τους οι τελευταίες κατανάλωσαν κρυφά από τις μητέρες τους μία φιάλη οινοπνευματώδους ποτού με αποτέλεσμα μία εκ των δύο να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

