Ποια φρούτα δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο

Η ωρίμανσή τους σταματά αν μπουν στο ψυγείο - Πώς είναι καλύτερα να τα συντηρείτε

Οι ειδικοί στα τρόφιμα προειδοποιούν ότι η ψύξη ορισμένων φρούτων πριν ωριμάσουν πλήρως όχι μόνο μειώνει τη γεύση και το άρωμά τους, αλλά αλλοιώνει και την ποιότητά τους.

Σύμφωνα με έκθεση, φρούτα όπως πυρηνόκαρπα (ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια, δαμάσκηνα, βύσσινα και αμύγδαλα), μπανάνες, μάνγκο, αβοκάντο, πεπόνια, αχλάδια, λωτοί και ντομάτες συνεχίζουν να ωριμάζουν μετά τη συγκομιδή και συνήθως πωλούνται σε ελαφρώς άγουρη κατάσταση. Η ψύξη τους διακόπτει τη διαδικασία ωρίμανσης, η γεύση και το άρωμά τους χάνονται, ενώ αποκτούν μία αλευρώδη υφή.

Η εξήγηση για αυτό είναι ότι φρούτα όπως τα μήλα και τα εσπεριδοειδή είναι πλήρως ώριμα κατά τη συγκομιδή, αλλά φρούτα όπως οι μπανάνες, τα αβοκάντο, τα μάνγκο, οι ντομάτες και οι ποικιλίες με κεντρικό κουκούτσι μαζεύονται πριν ωριμάσουν πλήρως και συνεχίζουν να προσθέτουν υφή και γεύση στη μεταφορά.

Για το λόγο αυτό, ο καθορισμός του πού θα τα αποθηκεύσετε στον πάγκο ή στο ψυγείο εξαρτάται από την ωριμότητα των φρούτων, καθώς η πρώιμη έκθεση στο ψυγείο μπορεί να επιβραδύνει ή να σταματήσει αυτή τη διαδικασία.

Σωστές πρακτικές συντήρησης

Οι μπανάνες πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου και χωριστά από άλλα φρούτα. Τα άγουρα αβοκάντο καλύτερα να τα αφήνετε εκτός ψυγείου και να τα βάζετε στο ψυγείο μόνο για λίγες μέρες μετά την ωρίμανση. Τα άγουρα μάνγκο πρέπει επίσης να βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και είτε να ψύχονται πλήρως μετά την ωρίμανση, είτε να φυλάσσονται σε αεροστεγές δοχείο μετά την κοπή. Οι ντομάτες πρέπει επίσης να τοποθετούνται σε κανονικές θερμοκρασίες και μακριά από πίεση για να μην συνθλίβονται. Τα πυρηνόκαρπα πρέπει επίσης να τοποθετούνται στο χώρο του δωματίου χωρίς να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, ώστε σταδιακά να γίνουν μαλακά και ώριμα.

Ένα άλλο μέρος της έκθεσης αναφέρει τον ρόλο του αιθυλενίου φυσικού αερίου, μιας ουσίας που εκπέμπεται από τις μπανάνες, το αβοκάντο και τα μήλα και επιταχύνει τη διαδικασία ωρίμανσης των φρούτων.

Η διατήρηση των φρούτων δίπλα σε αυτά τα τρία μπορεί να προκαλέσει ταχύτερη ωρίμανση ή ακόμα και πρόωρη αλλοίωση. Αντίθετα, η τοποθέτηση ενός άγουρου φρούτου σε μια χάρτινη σακούλα με μια ώριμη μπανάνα ή μήλο θα το επιταχύνει.

