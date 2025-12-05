Τραμπ: «Η Ευρώπη απειλείται με πολιτισμική εξαφάνιση - Σε 20 χρόνια θα είναι μη αναγνωρίσιμη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μηνύματος για την ημέρα των Ευχαριστιών, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Ο πρόεδρος Nτόναλντ Τραμπ εξέδωσε μια νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας που επικρίνει έντονα τις «μη ρεαλιστικές προσδοκίες» των Ευρωπαίων ηγετών για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία και ζητά τον τερματισμό της επέκτασης του ΝΑΤΟ. Το πολυαναμενόμενο έγγραφο καθορίζει τις βασικές αρχές της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ «Πρώτα η Αμερική», υπογραμμίζοντας τις προτεραιότητές του στην αντιμετώπιση των κινδύνων στο Δυτικό Ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης «θανατηφόρας βίας» για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, και τον οικονομικό ανταγωνισμό με την Κίνα.

Το έγγραφο υπογραμμίζει τις αυξανόμενες ρήξεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Συνδυάζει την κριτική κορυφαίων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ για τις εσωτερικές πολιτικές της Ευρώπης με την ειρηνευτική προσπάθεια της Ουάσιγκτον στην Ουκρανία, την οποία πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι θα αποβεί εις βάρος του Κιέβου. Το νέο έγγραφο στρατηγικής του Τραμπ, το οποίο εκδόθηκε αργά την Πέμπτη (4/12), αναφέρει ότι οι ΗΠΑ «βρίσκονται σε αντίθεση με Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο, ο οποίος βασίζεται σε ασταθείς κυβερνήσεις μειοψηφίας, πολλές από τις οποίες καταπατούν βασικές αρχές της δημοκρατίας για να καταστείλουν την αντιπολίτευση».

Ο Τραμπ μεταξύ άλλων προειδοποίησε τα ευρωπαϊκά έθνη ότι απειλούνται με «πολιτισμική εξαφάνιση» και ότι θα είναι «μη αναγνωρίσιμα» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τα παραπάνω σχόλια σε ένα πολυαναμενόμενο νέο έγγραφο στρατηγικής που είδε σήμερα (5/12) το φως

Το έγγραφο για την εθνική ασφάλεια, το οποίο στοχεύει να εμπλουτίσει την κοσμοθεωρία του Τραμπ με το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική», επέκρινε σκληρά τους συμμάχους στην Ευρώπη και ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν τους αντιπάλους των αξιών τις οποίες πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της μετανάστευσης.

Η στρατηγική σηματοδοτεί επίσης έναν έντονο επαναπροσανατολισμό από τις μακροχρόνιες εκκλήσεις των ΗΠΑ για επανεστίαση στην Ασία , αν και εξακολουθεί να προσδιορίζει την Κίνα ως κορυφαίο ανταγωνιστή. Με ασυνήθιστη γλώσσα απέναντι σε στενούς συμμάχους, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «καλλιεργούν αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών» και θέλουν να αποκαταστήσουν την «δυτική ταυτότητα».

Κατηγόρησε επίσης τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι παρεμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία : «Μια μεγάλη ευρωπαϊκή πλειοψηφία επιθυμεί ειρήνη, ωστόσο αυτή η επιθυμία δεν μεταφράζεται σε πολιτική, σε μεγάλο βαθμό λόγω της υπονόμευσης των δημοκρατικών διαδικασιών από αυτές τις κυβερνήσεις».

Η στρατηγική επισήμανε το χαμηλότερο μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία - αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ανόδου της Κίνας και άλλων αναδυόμενων δυνάμεων - και ανέφερε: «Αυτή η οικονομική παρακμή επισκιάζεται από την πραγματική και πιο έντονη προοπτική της διαγραφής του πολιτισμού». «Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερο».

Πρόσθεσε: «Θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ευρωπαϊκή, να ανακτήσει την πολιτισμική της αυτοπεποίθηση και να εγκαταλείψει την αποτυχημένη εστίασή της στην κανονιστική ασφυξία». Οι ΗΠΑ επίσης υποστηρίζουν ότι θα «αντιταχθούν στους αντιδημοκρατικούς περιορισμούς των βασικών ελευθεριών στην Ευρώπη, την Αγγλόσφαιρα και τον υπόλοιπο δημοκρατικό κόσμο, ιδίως μεταξύ των συμμάχων μας, που καθοδηγούνται από τις ελίτ».

Η Βρετανία αναφέρθηκε μόνο μία φορά στο έγγραφο στρατηγικής των ΗΠΑ, με την κυβέρνηση να γράφει: «Η Αμερική είναι, όπως είναι κατανοητό, συναισθηματικά συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή ήπειρο — και, φυσικά, με τη Βρετανία και την Ιρλανδία».

Η Γερμανία απάντησε άμεσα στα σχόλια της αμερικανικής κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται «εξωτερική συμβουλή». Ερωτηθείς για τη στρατηγική, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και θα παραμείνουν ο σημαντικότερος σύμμαχός μας στη συμμαχία (του ΝΑΤΟ). Αυτή η συμμαχία, ωστόσο, επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής ασφαλείας». «Θεωρούμε ότι μπορούμε να συζητήσουμε και να συζητήσουμε αυτά τα θέματα εξ ολοκλήρου μόνοι μας στο μέλλον και δεν χρειαζόμαστε εξωτερικές συμβουλές» πρόσθεσε.

Σε ρήξη με δεκαετίες προσπαθειών να γίνουν η μοναδική υπερδύναμη, «οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν την άτυχη ιδέα της παγκόσμιας κυριαρχίας για τον εαυτό τους» σημειώνει. «Οι ΗΠΑ θα εμπόδιζαν επίσης άλλες δυνάμεις να κυριαρχήσουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει σπατάλη αίματος και θησαυρού για τον περιορισμό της επιρροής όλων των μεγάλων και μεσαίων δυνάμεων του κόσμου».

Η στρατηγική απαιτούσε «αναπροσαρμογή της παγκόσμιας στρατιωτικής μας παρουσίας για να αντιμετωπίσουμε επείγουσες απειλές στο ημισφαίριό μας και μακριά από θέατρα επιχειρήσεων των οποίων η σχετική σημασία για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες ή χρόνια».

Η στρατηγική μιλά με τολμηρούς όρους για την επιβολή της κυριαρχίας των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει χτυπήσει φερόμενους εμπόρους ναρκωτικών στη θάλασσα, έχει παρέμβει για να ανατρέψει αριστερούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλας, και έχει επιδιώξει σθεναρά να αναλάβει τον έλεγχο βασικών πόρων όπως η Διώρυγα του Παναμά.

Παρουσιάζει τον Τραμπ ως εκσυγχρονιστή του Δόγματος Μονρόε, ηλικίας δύο αιώνων, στο οποίο οι τότε νεαρές Ηνωμένες Πολιτείες κήρυξαν τη Λατινική Αμερική εκτός ορίων για αντίπαλες δυνάμεις, και στη συνέχεια για την Ευρώπη. «Θα διεκδικήσουμε και θα επιβάλουμε ένα «συνεπακόλουθο Τραμπ στο Δόγμα Μονρόε», ανέφερε.

Ο Τραμπ έχει ανατρέψει δραστικά πολλές μακροχρόνιες αρχές των ΗΠΑ από τότε που επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, απαιτώντας σαρωτικούς περιορισμούς στη μετανάστευση προς τις ΗΠΑ και διατάσσοντας επιδρομές για την απέλαση παράτυπων ανθρώπων. «Η εποχή της μαζικής μετανάστευσης πρέπει να τελειώσει. Η ασφάλεια των συνόρων είναι το πρωταρχικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας», ανέφερε η στρατηγική.

Καθώς ο Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που πιθανότατα θα ευνοούσε την απόκτηση εδαφών από τη Ρωσία, η στρατηγική κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για αδυναμία και ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο «να τερματίσουν την αντίληψη και την αποτροπή της πραγματικότητας του ΝΑΤΟ ως μιας διαρκώς επεκτεινόμενης συμμαχίας».

Το έγγραφο δίνει συγκριτικά λίγη προσοχή στη Μέση Ανατολή, η οποία εδώ και καιρό απασχολεί την Ουάσινγκτον. Υποδεικνύοντας τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αυξήσουν την ενεργειακή προσφορά εντός της χώρας και όχι στον πλούσιο σε πετρέλαιο Κόλπο, ανέφερε: «Ο ιστορικός λόγος της Αμερικής για την εστίαση στη Μέση Ανατολή θα υποχωρήσει».

Αποτελεί προτεραιότητα για τις ΗΠΑ να είναι ασφαλές το Ισραήλ τόνισε, αλλά δεν αναφέρθηκε στην έντονη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για το Ισραήλ ακόμη και κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ. Όσον αφορά στην Κίνα, η στρατηγική επανέλαβε τις εκκλήσεις για μια «ελεύθερη και ανοιχτή» περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, αλλά επικεντρώθηκε περισσότερο στη χώρα ως οικονομικό ανταγωνιστή.

Μετά από πολλές εικασίες σχετικά με το αν ο Τραμπ θα υποχωρούσε όσον αφορά την Ταϊβάν, την αυτοδιοικούμενη δημοκρατία που διεκδικεί το Πεκίνο, η στρατηγική κατέστησε σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το status quo δεκαετιών, αλλά κάλεσαν τους συμμάχους Ιαπωνία και Νότια Κορέα να συνεισφέρουν περισσότερο για να διασφαλίσουν την άμυνα της Ταϊβάν από την Κίνα.

Η στρατηγική, όπως ήταν αναμενόμενο, δίνει μικρή έμφαση στην Αφρική, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να απομακρυνθούν από την «φιλελεύθερη ιδεολογία» και να επικεντρωθούν σε μια «σχέση που επικεντρώνεται στην οικονομική βοήθεια» και να δώσουν έμφαση σε στόχους όπως η εξασφάλιση κρίσιμων ορυκτών.