Greek Basketball League: Συνελήφθη Αμερικανός μπασκετμπολίστας για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη μπασκετμπολίστα της ομάδας του Κολοσσού, προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρόδο.

Πρόκειται για τον 37χρονο Αμερικανό Αντριου Γκάουντλοκ, στην κατοχή του οποίου φέρεται να εντοπίστηκε ποσότητα χασίς.

Ο έμπειρος γκαρντ αγωνίζεται από το 2023 με την ομάδα του Κολοσσού, ενώ η καριέρα του είχε ξεκινήσει στο ΝΒΑ από τους Λος Αντζελες Λέικερς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κερδίσει εκεί μια σταθερή θέση στο ρόστερ.

Κυρίως έπαιξε σε ομάδες εκτός των ΗΠΑ σε όλη του σχεδόν την καριέρα.

Ο Άντριου Γκάουντλοκ αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη (30/12) στον αρμόδιο εισαγγελέα Ρόδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αμερικανός παρελαβε ένα δέμα από τις ΗΠΑ με 250 γραμμάρια χασίς, ενώ στη συνέχεια οι αστυνομικοί βρήκαν και στο σπίτι του άλλα 20 γραμμάρια.