Θεσσαλονίκη: Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε καταστήματα εστίασης - Πάνω από 25 παραβάσεις

Εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο δράσεων για τη διαπίστωση παραβάσεων της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, σε εστιατόριο εντοπίστηκαν 19 εργαζόμενοι χωρίς να έχει επιδειχθεί πίνακας προσωπικού, ενώ τέσσερις εξ αυτών εργάζονταν εκτός του δηλωμένου ωραρίου. Σε δεύτερο εστιατόριο διαπιστώθηκε απασχόληση τεσσάρων εργαζομένων επίσης εκτός ωραρίου εργασίας.

Παραβάσεις καταγράφηκαν και σε ψητοπωλείο - ταβέρνα, όπου εργαζόμενος απασχολούνταν χωρίς να είναι δηλωμένος στους πίνακες προσωπικού, καθώς και σε καφετέρια, στην οποία δεν επιδείχθηκε πίνακας προσωπικού για εργαζόμενο που βρισκόταν σε βάρδια.

Για όλες τις περιπτώσεις, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, θα ενημερωθούν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, μεταξύ των οποίων η Περιφερειακή Ελεγκτική Κέντρα Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, και εντάσσονται σε ευρύτερο σχεδιασμό των αρχών για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

