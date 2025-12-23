Σαρωτικοί οι έλεγχοι με τις «έξυπνες κάμερες»: Πότε θα λάβουν τα «ραβασάκια» οι παραβάτες

«Υπερωρίες» από τις πρώτες κιόλας στιγμές λειτουργίας τους πραγματοποιούν οι «έξυπνες κάμερες» που λειτουργούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά στην Αττική, καθώς μέσα σε λίγες μόλις ημέρες κατέγραψαν χιλιάδες παραβάσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη για εντατικότερους ελέγχους.

Λεωφόρος Συγγρού: Περισσότερες από 1.000 παραβάσεις για χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης, καθώς και 800 παραβάσεις ορίου ταχύτητας.

Λεωφόρος Μεσογείων (ύψος Χαλανδρίου): 480 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης (ύψος Τήνου): 285 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη.

Πού έχουν τοποθετηθεί οι κάμερες

Οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχουν τοποθετηθεί σε οκτώ κομβικά σημεία υψηλής επικινδυνότητας, κατόπιν υποδείξεως της ΕΛ.ΑΣ., καλύπτοντας τους εξής δήμους:

Αθηναίων: Πανεπιστημίου & Βασ. Σοφίας Αγ. Παρασκευής: Μεσογείων & Χαλανδρίου Ραφήνας-Πικερμίου: Μαραθώνος & Φλέμινγκ Καλλιθέας: Συγγρού & Αγ. Φωτεινής Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Ποσειδώνος & Ερμού Αλίμου: Ποσειδώνος & Αλίμου Ελληνικού-Αργυρούπολης: Βουλιαγμένης & Τήνου Φιλοθέης-Ψυχικού: Κηφισίας & Εθν. Αντιστάσεως

Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Η.Σ.)

Η κεντρική τομή της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων. Το σύστημα αυτό, που αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως έως το Πάσχα, θα ενοποιεί τα δεδομένα από σταθερές και φορητές συσκευές, προσφέροντας:

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία: Άμεση αναγνώριση πινακίδων και κατηγοριοποίηση παραβάσεων.

Ψηφιακή ενημέρωση: Οι πολίτες θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω του gov.gr ή SMS και θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ενστάσεις τους.

Διαφάνεια και Ταχύτητα: Κατάργηση της γραφειοκρατίας και άμεση εφαρμογή των κυρώσεων, όπως η ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης.

«Δεν υιοθετούμε μια λογική τιμωρίας, αλλά επενδύουμε στην πρόληψη και την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς», δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Το μέλλον των ελέγχων

Ο σχεδιασμός προβλέπει την επέκταση του δικτύου σε 2.500 σημεία συνολικά (2.000 σταθερές κάμερες και 500 σε λεωφορεία), ενώ θα ενσωματωθούν και οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής καθώς και εκείνες της Αττικής Οδού.

Πέρα από την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, το νέο πλαίσιο θα βελτιώσει την εισπραξιμότητα των προστίμων —η οποία σήμερα κυμαίνεται κάτω από το 10%— διασφαλίζοντας τα έσοδα των Δήμων και απελευθερώνοντας αστυνομικές δυνάμεις από διοικητικά βάρη για να εστιάσουν στην ουσιαστική αστυνόμευση.

Πότε θα δουν τα πρώτα «ραβασάκια» οι οδηγοί

Από τα μέσα Ιανουαρίου θα αποσταλούν τα πρώτα «ραβασάκια» μέσω των «έξυπνων καμερών», όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρέχοντας παράλληλα διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι ενστάσεις περνούν από την αναλογική στην ηλεκτρονική μορφή.

«Μόλις τεθεί σε λειτουργία το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα έχουμε τη δυνατότητα ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο τη στιγμή που περνάμε με κόκκινο φανάρι ή όταν οδηγούμε μιλώντας στο κινητό. Η ένσταση θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα μπορούμε να κλείνουμε ραντεβού, εφόσον το επιθυμούμε, για να μιλήσουμε με αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει προθεσμία 13 ημερών για την υποβολή ενστάσεων», ανέφερε στην ΕΡΤ. Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, η κλήση θα αποστέλλεται με μήνυμα την ίδια ημέρα.

Ποια είναι η διαφορά με τις κάμερες της Περιφέρειας

Από τα οκτώ σημεία όπου λειτουργούν κάμερες του πιλοτικού συστήματος στην Αττική, η κάμερα στη Λεωφόρο Συγγρού από την Τρίτη έως την Παρασκευή έχει καταγράψει πάνω από 1.000 παραβάσεις χρήσης κινητού και μη χρήσης ζώνης, καθώς και περίπου 800 παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας, το οποίο είναι στα 90 χλμ./ώρα.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ, τις συνέπειες τις υφίστανται και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο απολογισμός των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι κάμερες της Περιφέρειας καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη από τις πίσω πινακίδες, οπότε δεν φαίνεται ο οδηγός. «Στη Συγγρού, με τις νέες κάμερες, διακρίνεται ο οδηγός και μάλιστα να κινείται με 90 χιλιόμετρα την ώρα έχοντας και τα δύο χέρια στο κινητό», σημείωσε.

«Ελπίζω μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου να έχουμε υπογράψει με τις εταιρείες που θα αναλάβουν τον διαγωνισμό, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος που ετοιμάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέχρι τότε, οι κάμερες θα συνδεθούν με το υπάρχον σύστημα της Τροχαίας».

Πιλοτική εφαρμογή «έξυπνων καμερών» και στα λεωφορεία

Σε ό,τι αφορά τις λεωφορειολωρίδες, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την εγκατάσταση 600 καμερών. «Έτσι, πολύ σύντομα θα δούμε τις λεωφορειολωρίδες να αδειάζουν. Το αναφέρω αυτό γιατί στη Βουλή, όταν ψηφίσαμε τον Δεκέμβριο το νομοσχέδιο, ειπώθηκε ότι δεν φροντίζουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όμως, όταν τοποθετείς κάμερες και καταφέρνεις να αποσυμφορήσεις μια λεωφορειολωρίδα, στην πράξη βελτιώνεις τις δημόσιες συγκοινωνίες», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι η πώληση αλκοόλ σε ανήλικους, η διάθεση καπνικών προϊόντων, καθώς και η είσοδος σε κέντρα διασκέδασης μπορούν να ελέγχονται με έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο τρόπο, στο πλαίσιο των υπουργικών αποφάσεων και των δύο πλατφορμών που αφορούν τη δήλωση των σημείων πώλησης αλκοόλ και καπνού, καθώς και τη δήλωση ιδιωτικών εκδηλώσεων.

Διαβάστε επίσης