Ισραήλ: Ετοιμάζεται για επιπλέον 3 εβδομάδες πολέμου

Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για ακόμη 3 εβδομάδες στρατιωτικών επιχειρήσεων που θα πλήξουν με σφοδρότητα στόχους του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Η εκστρατεία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στον κοινό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο και με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν, δήλωσαν στην ιστοσελίδα Times of Israel αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού.

Επιπλέον αναμένεται εντατικοποίηση των επιθέσεων κατά των αμυντικών βιομηχανιών του Ιράν από κοινού με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη μείωση των πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

Αν και προχωράει γρήγορα με το χρονοδιάγραμμα ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι προετοιμάζεται για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες επιχειρήσεων στο Ιράν, καθώς έχει ακόμα χιλιάδες στόχους να χτυπήσει, τόσο στην Τεχεράνη όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

«Έχουμε χιλιάδες στόχους μπροστά μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, στο CNN. Και συνέχισε: «Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους συμμάχους μας από τις ΗΠΑ, με σχέδια που καλύπτουν τουλάχιστον μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα, περίπου τρεις εβδομάδες από τώρα. Και έχουμε πιο εκτεταμένα σχέδια για ακόμη τρεις εβδομάδες μετά από αυτό».

Στο στόχαστρο η ιρανική αμυντική βιομηχανία

Μετά την έναρξη των επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και περισσότερων από 40 υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων, καθώς και τις επακόλουθες επιθέσεις εναντίον εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων και συστημάτων αεροπορικής άμυνας, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους στην καταστροφή της ιρανικής αμυντικής βιομηχανίας, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους.

Παράλληλα οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η τρέχουσα εκστρατεία εναντίον του Ιράν διαφέρει από τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου Ιουνίου και είναι πολύ πιο εκτεταμένη.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου πολέμου, το Ισραήλ προσπάθησε να αντιμετωπίσει την «υπαρξιακή απειλή» που συνιστούσε η επικείμενη ανάπτυξη πυρηνικού όπλου από το Ιράν και η εντατικοποίηση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων από την Τεχεράνη. Ο σημερινός πόλεμος έδωσε στους IDF την ευκαιρία όχι μόνο να εξουδετερώσουν την «υπαρξιακή απειλή του Ιράν» για το Ισραήλ, αλλά και τη «στρατηγική απειλή» που αποτελεί το Ιράν για το εβραϊκό κράτος «για το άμεσο μέλλον», ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ως εκ τούτου, ο ισραηλινός στρατός επιδιώκει να αποδυναμώσει συστηματικά ολόκληρη την αμυντική βιομηχανία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων του στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων, πέραν του πυρηνικού του προγράμματος.

Η αμυντική βιομηχανία του Ιράν είναι εκτεταμένη, με πολυάριθμους στρατιωτικούς φορείς και ιδιωτικές εταιρείες που κατασκευάζουν οπλικά συστήματα ή εξαρτήματα, όπως βαλλιστικούς πυραύλους, συστήματα αεροπορικής άμυνας, ναυτικά όπλα, ακόμη και δορυφόρους κατασκοπείας.

Εκατοντάδες στόχοι στη λίστα των IDF

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο ισραηλινός στρατός δεν θα αφήσει εκτός καμία εγκατάσταση που χρησιμοποιεί το Ιράν για την ανάπτυξη όπλων, σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ έχει χτυπήσει πάνω από 1.700 στόχους της ιρανικής στρατιωτικής βιομηχανίας, ενώ έχει ακόμη πολλές εκατοντάδες στη λίστα του.

Οι στόχοι περιλαμβάνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες που ανήκουν στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίες κατασκευάζουν τους βαλλιστικούς πυραύλους και άλλα όπλα καθώς και μικρότερες εταιρείες που αναπτύσσουν διάφορα εξαρτήματα.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αυτές οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στη βιομηχανία παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και, ως αποτέλεσμα, η χώρα δεν έχει επί του παρόντος τη δυνατότητα να κατασκευάσει νέους πυραύλους.

Το Ισραήλ έχει επίσης στοχεύσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, χτυπώντας πολυάριθμους στόχους που σχετίζονται με την ανάπτυξη ατομικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης και εταιρειών που κατασκευάζουν διάφορα εξαρτήματα.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι επιθέσεις στο Ιράν συνεχίζουν να εστιάζονται επίσης σε «κέντρα εξουσίας», συμπεριλαμβανομένων των αρχηγείων και των κέντρων διοίκησης των δυνάμεων καταστολής των διαδηλώσεων του καθεστώτος, των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας και της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, που ανήκει στις δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης.

