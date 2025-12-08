Κάμερες στην Αττική: Σε αυτά τα 8 σημεία θα μπουν πιλοτικά έως τέλος του έτους

Μία νέα σελίδα για την οδική ασφάλεια στην Αττική ανοίγει, καθώς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στην εγκατάσταση ενός εκτεταμένου δικτύου ψηφιακών καμερών για την καταγραφή των τροχονομικών παραβάσεων. Η πρωτοβουλία, που εντάσσεται στον νόμο για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στοχεύει στην αναβάθμιση, την καταγραφή και τη βεβαίωση παραβάσεων μέσω διαφανών ψηφιακών διαδικασιών.

Ο κεντρικός στόχος είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους, με έμφαση στην ταχεία και αμερόληπτη επιβολή των συνεπειών.

Τα 8 σημεία «υψηλού κινδύνου» στην Αττική

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι τα τέλη του έτους θα ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία καμερών σε οκτώ σημεία «υψηλού κινδύνου» σε ισάριθμους Δήμους της Αττικής. Τα σημεία αυτά καλύπτουν κεντρικές αρτηρίες και κόμβους, όπου παρατηρείται μεγάλη συχνότητα παραβάσεων:

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης – Λ. Ποσειδώνος και Ερµού

Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Το σύστημα των 2.500 καμερών

Το πλήρες δίκτυο θα φτάσει συνολικά τις 2.500 κάμερες. Πιο αναλυτικά, θα περιλαμβάνει:

2.000 κάμερες σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

500 κάμερες τοποθετημένες σε λεωφορεία των δημόσιων συγκοινωνιών για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων.

Επιπλέον, 388 κάμερες που εγκαθιστά η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και εκείνες της Αττικής Οδού, θα συνδεθούν στο ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Η.Σ.).

Τεχνολογία αιχμής και άμεσες κυρώσεις

Η προηγμένη τεχνολογία, που περιλαμβάνει αναγνώριση πινακίδων με Τεχνητή Νοημοσύνη, θα επιτρέπει την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και την ταχύτερη ταυτοποίηση των παραβατών.

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι η άμεση ψηφιακή αφαίρεση της άδειας οδήγησης με την καταγραφή σοβαρών παραβάσεων, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας και αποτρέποντας περαιτέρω παραβατικές συμπεριφορές.

Οφέλη για τους πολίτες και τη διοίκηση

Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη:

Διαφάνεια και μείωση γραφειοκρατίας: Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των προστίμων τους. Απαλλαγή αστυνομικών αρχών: Το σύστημα θα ελαφρύνει το «φορτίο» της Τροχαίας, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να εστιάσουν περισσότερο στην αστυνόμευση και την πρόληψη ατυχημάτων. Βελτίωση εισπραξιμότητας: Στόχος είναι η ριζική βελτίωση της εισπραξιμότητας των προστίμων, η οποία σήμερα είναι κάτω από 10% κατά τον πρώτο χρόνο. Τα έσοδα των Δήμων διασφαλίζονται και η πραγματική τους είσπραξη ενισχύεται.

