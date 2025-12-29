ΗΠΑ: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια του τριάθλου ενώ κολυμπούσε

Φρικτό θάνατο από επίθεση καρχαρία βρήκε μία αθλήτρια του τριάθλου στις ακτές της Καλιφόρνιας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (27/12), μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή της.

Η Έρικα Φοξ αγνοούνταν από τις 21 Δεκεμβρίου, όταν, ενώ κολυμπούσε στα ανοιχτά της περιοχής Πασίφικ Γκρόουβ μαζί με τον σύζυγό της και μία τοπική ομάδα κολύμβησης, της επιτέθηκε ένας καρχαρίας, σύμφωνα με τη New York Post.

Έκτοτε, η αθλήτρια είχε κηρυχθεί από τις τοπικές αρχές αγνοούμενη, καθώς δεν είχε βρεθεί η σορός της.

Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως είδαν έναν καρχαρία με ένα ανθρώπινο σώμα στο στόμα του να αναδύεται από το νερό και στη συνέχεια να βυθίζεται ξανά.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε μερικά χιλιόμετρα από το σημείο που της επιτέθηκε ο καρχαρίας. Χ

Την αναγνώρισε ο πατέρας της

Συγκεκριμένα, η σορός εντοπίστηκε στην παραλία Ντάβενπορτ στη Σάντα Κρουζ, σε μια απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το σημείο του συμβάντος.

Τη σορό αναγνώρισε ο πατέρας της γυναίκας.

Μολονότι το γραφείο του τοπικού Σερίφη ανακοίνωσε ότι δεν έχει προς το παρόν επίσημη ταυτοποίηση της σορού, λόγω της εγγύτητας των δύο σημείων θεωρείται ότι αυτή ανήκει στην άτυχη αθλήτρια.

Η Φοξ έχει αγωνιστεί σε δύο αγώνες Ironman και για 20 χρόνια συμμετείχε και σε διάφορους άλλους αγώνες τριάθλου. Χ

Το χρονικό της τραγωδίας

Η Φοξ συνήθιζε να προπονείται μαζί με άλλα άτομα, κολυμπώντας ομαδικά στο συγκεκριμένο σημείο ως μέρος της καθημερινής τους προπόνησης. Μεταξύ των συναθλητών της ήταν και ο επί 30 χρόνια σύζυγός της, Ζαν-Φρανσουά Βανρέουζελ.

Το κουβάρι της τραγωδίας άρχισε να ξετυλίγεται στις 21 Δεκεμβρίου, όταν η ομάδα – ενώ κολυμπούσε – ειδοποιήθηκε από διερχόμενο ιδιοκτήτη πλοιαρίου ότι περίπου 100 μέτρα μακριά τους είχε θεαθεί καρχαρίας με τις αρχές να σημάνουν συναγερμό κλείνοντας την παραλία.

Τότε, η ομάδα των κολυμβητών κατευθύνθηκε προς την ακτή, όπου διαπιστώθηκε ότι η Φοξ δεν ήταν παρούσα.

Remains of missing triathlete found in Santa Cruz after shark spotted with human body in its mouth https://t.co/lS3xdOmjps pic.twitter.com/MHVUPLgJht — New York Post (@nypost) December 29, 2025

«Ένιωθα απλώς μουδιασμένη. Ήλπιζα ότι ίσως βγήκε από το νερό και μετά αποφάσισε να επιστρέψει με τα πόδια», δήλωσε η συναθλήτριά της, Σάρον Κάρεϊ.

Έρευνα με σκάφη, ελικόπτερα και δύτες

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές, και μετά από λίγη ώρα ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό της αγνοούμενης κολυμβήτριας.

Μετά από περίπου 15 ώρες έρευνας στο νερό με σκάφη, ελικόπτερα και δύτες, η επιχείρηση διακόπηκε. Τελικά, το γραφείο του Σερίφη του Μοντερέι μαζί με μια ομάδα εθελοντών συνέχισαν της έρευνες, που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα με τον πλέον τραγικό τρόπο.

Ωστόσο, το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μοντερέι, μαζί με τις ανεξάρτητες ομάδες έρευνας Bedrock Ocean Exploration και Angel’s Recovery Dive Team, συνέχισαν την έρευνα ακόμη και μετά την επίσημη ολοκλήρωσή της.

«Χαρούμενος, ζωηρός άνθρωπος»

Η Φοξ έχει αγωνιστεί σε δύο αγώνες Ironman και για 20 χρόνια συμμετείχε και σε διάφορους άλλους αγώνες τριάθλου. Φίλοι και συγγενείς την περιέγραψαν ως έναν «απίστευτα χαρούμενο, ζωηρό, αστείο και ευγενικό άνθρωπο», που γνώριζε καλά τους κινδύνους του ανοιχτού ωκεανού. Μάλιστα, λίγο καιρό πριν είχε παρακολουθήσει και σεμινάριο για τους Μεγάλους Λευκούς καρχαρίες, ώστε να μάθει περισσότερα για τον κορυφαίο θηρευτή των θαλασσών.

Διαβάστε επίσης