Αυστραλία: Επιτήρηση με drones σε παραλία μετά τη φονική επίθεση καρχαρία - Νεκρή 20χρονη

Ένα ζευγάρι Ελβετών κολυμπούσε στο Crowdy Bay, όταν ένας καρχαρίας μήκους τριών μέτρων επιτέθηκε στη γυναίκα και στη συνέχεια στον σύντροφό της, όταν αυτός προσπάθησε να τη σώσει

Αυστραλία: Επιτήρηση με drones σε παραλία μετά τη φονική επίθεση καρχαρία - Νεκρή 20χρονη
Ένας καρχαρίας που επιτέθηκε σε δύο άτομα σε μια απομακρυσμένη παραλία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία – σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας τον σύντροφό της – είναι απίθανο να αποτελεί συνεχή απειλή, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η αστυνομία εξετάζει το βίντεο που τραβήχτηκε με GoPro από τον τόπο του συμβάντος, το οποίο μπορεί να ρίξει περισσότερο φως στο πώς εξελίχθηκε η επίθεση.

Ένα ζευγάρι Ελβετών κολυμπούσε στην παραλία Kylies στο εθνικό πάρκο Crowdy Bay την αυγή της Πέμπτης (27/11), όταν ένας καρχαρίας μήκους τριών μέτρων επιτέθηκε στη γυναίκα και στη συνέχεια στον σύντροφό της, όταν αυτός προσπάθησε να τη σώσει.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν περίπου στις 6.30 π.μ.

Η 25χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στην παραλία, ενώ ο 26χρονος μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο John Hunter, όπου η κατάστασή του είναι σταθερή, όπως επιβεβαίωσε το νοσοκομείο την Παρασκευή.

Η Surf Life Saving NSW ανακοίνωσε ότι οι παραλίες Kylies και οι γειτονικές North Haven και Crowdy Bay άνοιξαν ξανά στις 12:30 μ.μ. την Παρασκευή.

Επιτήρηση με drones

Οι παραλίες άνοιξαν ξανά «μετά την εντατικοποίηση της επιτήρησης με τζετ σκι και drones από το περιστατικό... η οποία δεν εντόπισε κανένα ανησυχητικό θαλάσσιο ζώο στην περιοχή», δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

«Πριν από το Σαββατοκύριακο, και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για υψηλές θερμοκρασίες που θα προσελκύσουν πλήθη κόσμου στις παραλίες, τα drones θα συνεχίσουν να επιτηρούν την περιοχή για καρχαρίες, ιδιαίτερα στο Camden Haven και το Crowdy Head».

Περαστική γυναίκα έσωσε τη ζωή του 26χρονου

Ο Kirran Mowbray, επιθεωρητής της NSW Ambulance, δήλωσε την Παρασκευή στο Nine Network ότι «ο καρχαρίας επιτέθηκε πρώτα στη γυναίκα και ο σύντροφός της έκανε ό,τι μπορούσε για να τους φέρει και τους δύο στην ακτή και να φωνάξει για βοήθεια σε έναν περαστικό που βρισκόταν εκεί».

Ο Mowbray είπε ότι η περαστική χρησιμοποίησε το μαγιό της ως αιμοστατικό επίδεσμο, δένοντάς το γύρω από το πόδι του άνδρα.

«Ουσιαστικά του έσωσε τη ζωή και του κέρδισε χρόνο μέχρι να φτάσουν οι [παραϊατρικοί]», είπε.

«Ασυνήθιστη» διπλή επίθεση

Η Δρ Brianna Le Busque, ερευνήτρια περιβαλλοντικών επιστημών και ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας, είπε ότι «σοκαρίστηκε» όταν έμαθε για τη διπλή επίθεση και ανησύχησε ότι θα προκαλέσει συγκρίσεις με την ταινία «Τα σαγόνια του καρχαρία» (Jaws).

«Το πραγματικά σημαντικό είναι να περιμένουμε μέχρι να μάθουμε περισσότερα», είπε.

«Μέχρι τότε, είναι ένα πραγματικά φρικτό και ασυνήθιστο περιστατικό, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτός ο καρχαρίας θα συνεχίσει να δαγκώνει ανθρώπους.

«Ο παραλληλισμός με το Jaws είναι πολύ ενδιαφέρον, όμως η ιδέα ότι πρέπει αμέσως να "πιάσουμε αυτόν τον συγκεκριμένο καρχαρία", ξέρουμε ότι δεν είναι αποτελεσματική στρατηγική. Είναι πιθανό αυτός ο καρχαρίας να ένιωσε απειλή, κάτι συνέβη, και γι' αυτό επιτέθηκε δύο φορές».

Οι επιστήμονες έχουν αμφισβητήσει αν υπάρχει ένας πραγματικά «κακός καρχαρίας».

Ο Rob Harcourt, ομότιμος καθηγητής θαλάσσιας οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Macquarie, δήλωσε την Πέμπτη ότι μια διπλή επίθεση είναι «αρκετά ασυνήθιστη», αλλά μπορεί να συμβεί όταν οι καρχαρίες κυνηγούν τη λεία τους και προσπαθούν να αποτρέψουν τους ανταγωνιστές τους.

*Με πληροφορίες από Guardian

