Αυστραλία:Έφηβοι προσέφυγαν κατά του νόμου που απαγορεύει τα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών

Δύο εβδομάδες προτού τεθεί σε ισχύ στην Αυστραλία, η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μια ομάδα εφήβων προσέφυγε δικαστικά κατά του νόμου, ισχυριζόμενοι ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, καθώς τους στερεί το δικαίωμα στην ελεύθερη επικοινωνία.

Από τις 10 Δεκεμβρίου, οι εταιρείες κοινωνικών μέσων - συμπεριλαμβανομένων των Meta, TikTok και YouTube - πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι Αυστραλοί κάτω των 16 ετών δεν μπορούν να έχουν λογαριασμούς στις πλατφόρμες τους. Σε περίπτωση παράβασης κινδυνεύουν με πρόστιμο σχεδόν 28 εκατ. ευρώ (49,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας).

Ο νόμος δικαιολογήθηκε από τους ακτιβιστές και την κυβέρνηση ως «απαραίτητος για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο και αλγόριθμους».

Ωστόσο, δύο 15χρονα παιδιά, ο Noah Jones και η Macy Neyland - με την υποστήριξη μιας ομάδας δικαιωμάτων - προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας επιδιώκοντας να εμποδίσουν την εφαρμογή του νόμου, καθώς υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση αγνοεί εντελώς τα δικαιώματα των παιδιών.

«Οι νέοι άνθρωποι όπως εγώ είναι οι ψηφοφόροι του αύριο. Δεν θα πρέπει να μας φιμώνουν. Είναι σαν το βιβλίο «1984» του Όργουελ και αυτό με τρομάζει»», δήλωσε η Macy Neyland.

Ο Noah Jones και η Macy Neyland υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση αγνοεί τα δικαιώματα των παιδιών. BBC μέσω Digital Freedom Project

Μόλις έγινε γνωστή η προσφυγή, η υπουργός Επικοινωνίας Ανίκα Γουέλς δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν θα εκφοβιστεί από απειλές και νομικές προσφυγές, σύμφωνα με το BBC.

«Δεν θα μας εκφοβίσουν οι απειλές. Δεν θα μας εκφοβίσουν οι νομικές προκλήσεις. Δεν θα μας εκφοβίσει η μεγάλη τεχνολογία. Η κυβέρνηση των Εργατικών του Αλμπανέζι παραμένει σταθερά στο πλευρό των γονέων και όχι των πλατφορμών»», δήλωσε η υπουργός Επικοινωνιών της Αυστραλίας, Ανίκα Γουέλς.

Το Digital Freedom Project (DFP) ανακοίνωσε ότι η υπόθεση κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο την Τετάρτη. Στην ιστοσελίδα της, η οργάνωση αναφέρει ότι «οι έφηβοι βασίζονται στα social meduia για πληροφορίες και επικοινωνία, και μια απαγόρευση θα μπορούσε να βλάψει περισσότερο τα πιο ευάλωτα παιδιά της χώρας - νέους με αναπηρία, παιδιά από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και έφηβους LGBTIQ+».

Με επικεφαλής τον βουλευτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, John Ruddick, η οργάνωση δήλωσε ότι η αμφισβήτησή του νόμου θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο της απαγόρευσης στην πολιτική επικοινωνία, ένα δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από το Σύνταγμα της Αυστραλίας, και στο κατά πόσο είναι ανάλογη με τους στόχους που έχει.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι αντί της απαγόρευσης, θα πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, όπως τα προγράμματα ψηφιακής παιδείας, την υποχρεωτική εισαγωγή λειτουργιών για την ηλικία των χρηστών στις πλατφόρμες και τις τεχνολογίες επαλήθευσης της ηλικίας που παρέχουν μεγαλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Ο Noah Jones υποστήριξε ότι η πολιτική της κυβέρνησης ήταν «τεμπέλικη». «Είμαστε αληθινοί ψηφιακοί "ντόπιοι" και θέλουμε να παραμείνουμε μορφωμένοι, ισχυροί και έμπειροι στον ψηφιακό μας κόσμο... Πρέπει να προστατεύουν τα παιδιά με μέτρα ασφαλείας, όχι με σιωπή».

Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, το YouTube έχει απειλήσει να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο με το σκεπτικό ότι η απαγόρευση δυσκολεύει την πολιτική επικοινωνία.

Την αυστραλιανή νομοθεσία, μία από τις πιο αυστηρές παγκοσμίως στα χαρτιά, παρακολουθούν στενά άλλες χώρες που επιδιώκουν επίσης να ορίσουν πλαίσια για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας τόνισε, αιτιολογώντας την απόφασή της, ότι έρευνες έχουν δείξει ότι η υπερβολική έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτει τους νέους, διαδίδοντας, μεταξύ άλλων, παραπληροφόρηση, διευκολύνοντας τον εκφοβισμό και προωθώντας στρεβλή εικόνα του σώματος.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις της χώρας, η απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών υποστηρίζεται από τους περισσότερους ενήλικες της Αυστραλίας. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί ψυχικής υγείας λένε ότι η απαγόρευση μπορεί να αποκόψει τα παιδιά από το να συνδέονται μεταξύ τους, ενώ άλλοι λένε ότι μπορεί να ωθήσει τους νέους να βρεθούν σε λιγότερο ρυθμιζόμενες «γωνιές» του διαδικτύου.

