Αυστραλία: Τέλος Instagram, Facebook και Threads για τους έφηβους - Η Meta κλείνει τους λογαριασμούς

Η 4η Δεκεμβρίου αποτελεί την ημερομηνία κατά την οποία οι Αυστραλοί έφηβοι, κάτω των 16 ετών, θα δουν τα προφίλ τους να απενεργοποιούνται σε Instagram, Facebook και Threads, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.

Ήδη η μητρική εταιρία, Meta, ενημερώνει τους χρήστες για τους οποίους πιστεύει ότι είναι μεταξύ 13 και 15 ετών μέσω SMS, email και μηνυμάτων εντός της εφαρμογής ότι οι λογαριασμοί τους θα αρχίσουν να απενεργοποιούνται από τις 4 Δεκεμβρίου.

Η εταιρεία ζητά από τους νεαρούς χρήστες να ενημερώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να μπορούν να ειδοποιηθούν όταν θα είναι ηλικιακά έτοιμοι να ανοίξουν λογαριασμό.

Η απαγόρευση στην Αυστραλία που θα ισχύσει από τις 10 Δεκεμβρίου, αφορά επίσης σε TikTok, YouTube, X και Reddit.

Η Meta και άλλες εταιρείες αν και αντιτίθενται στο μέτρο, δήλωσαν ότι θα συμμορφωθούν.

Η ρυθμιστική αρχή του διαδικτύου της Αυστραλίας έχει εκτιμήσει ότι υπάρχουν 150.000 χρήστες του Facebook και 350.000 έφηβοι στο Instagram στην ηλικιακή ομάδα 13-15 ετών.

Στο διάστημα αυτό, οι ανήλικοι χρήστες θα μπορούν να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν τις αναρτήσεις, τα βίντεο και τα μηνύματά τους πριν κλείσουν οι λογαριασμοί τους.

Ταυτοποίηση για ανήλικους από 16 ετών και άνω

Για τους έφηβους, που δεν εμπίπτουν στο ηλικιακό όριο, η ταυτοποίησή τους, αλλάζει, καθώς θα γίνεται μέσω ενός «βίντεο selfie» που θα χρησιμοποιηθεί για σάρωση της ηλικίας του προσώπου.

Μπορούν επίσης να προσκομίσουν άδεια οδήγησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτότητας.

Όλες αυτές οι μέθοδοι επαλήθευσης δοκιμάστηκαν από το Age Check Certification Scheme (ACCS) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο νωρίτερα φέτος, σε μια έκθεση που ανατέθηκε από την αυστραλιανή πολιτεία.

Ενώ το ACCS δήλωσε ότι όλες οι μέθοδοι είχαν τα πλεονεκτήματά τους, πρόσθεσε: «Δεν βρήκαμε μια ενιαία λύση που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης, ούτε βρήκαμε λύσεις που να είναι εγγυημένα αποτελεσματικές σε όλες τις εφαρμογές».

Οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων που δεν λαμβάνουν «εύλογα μέτρα» για τον αποκλεισμό των ατόμων κάτω των 16 ετών αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 50 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας.

Η Meta επιθυμεί να θεσπιστεί νόμος που θα υποχρεώνει τα άτομα κάτω των 16 ετών να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των γονέων τους πριν κατεβάσουν μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Η εταιρεία δήλωσε στο Seven News της Αυστραλίας: «Οι έφηβοι είναι επινοητικοί και ενδέχεται να προσπαθήσουν να παρακάμψουν τα μέτρα ελέγχου ηλικίας για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες με περιορισμούς».

Σε μια κίνηση που φαίνεται να αποσκοπεί στην αποφυγή της συμπερίληψής της στην απαγόρευση, η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι τα παιδιά κάτω των 16 ετών δεν θα μπορούν να συνομιλούν με ενήλικες άγνωστους.

Θα εισαχθούν υποχρεωτικοί έλεγχοι ηλικίας για λογαριασμούς που χρησιμοποιούν λειτουργίες συνομιλίας, ξεκινώντας από τον Δεκέμβριο για την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τις Κάτω Χώρες, και στη συνέχεια για τον υπόλοιπο κόσμο από τον Ιανουάριο.

Σε ποιες εταιρείες ισχύει η απαγόρευση των κοινωνικών μέσων στην Αυστραλία;

• Facebook

• Instagram

• Kick

• Reddit

• Snapchat

• Threads

• TikTok

• X (πρώην Twitter)

• YouTube

Οι πλατφόρμες που δεν περιλαμβάνονται είναι:

• Discord

• GitHub

• Google Classroom

• LEGO Play

• Messenger

• Roblox

• Steam και Steam Chat

• WhatsApp

• YouTube Kids