Αυστραλία: Η απαγόρευση των social media σε ανήλικους είναι «δύσκολο να εφαρμοστεί» λέει η Google

Η Αυστραλία θα εφαρμόσει έναν από τους πιο αυστηρούς νόμους παγκοσμίως, απαγορεύοντας τη χρήση των κοινωνικών μέσων από παιδιά κάτω των 16 ετών, ωστόσο η Google προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του νόμου θα είναι δύσκολη.

Ο νόμος, που τίθεται σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου 2025, απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 16 ετών να δημιουργούν ή να διατηρούν λογαριασμούς σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το X, το Snapchat, το Instagram, το TikTok και το YouTube, που ανήκει στην Google. Οι πλατφόρμες που θα παραβιάσουν τον νόμο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 50 εκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων (περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ).

Η νέα νομοθεσία στοχεύει στην προστασία των νεαρών Αυστραλών από τις πιέσεις και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, σύμφωνα με τον ρυθμιστικό φορέα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στη χώρα.

Ωστόσο, η Rachel Lord, ανώτερη διευθύντρια δημόσιας πολιτικής της Google και του YouTube στην Αυστραλία, ανέφερε σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι παρά τις καλές προθέσεις, ο νόμος θα έχει «απρόβλεπτες συνέπειες» και ότι η εφαρμογή του θα είναι εξαιρετικά δύσκολη στην πράξη.

«Ο νόμος όχι μόνο είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, αλλά δεν θα εκπληρώσει και τον στόχο του να κάνει τα παιδιά ασφαλέστερα στο διαδίκτυο», τόνισε η Lord. Εξήγησε πως η λύση για να είναι πιο ασφαλή τα παιδιά δεν είναι η απαγόρευσή τους από την παρουσία τους στο διαδίκτυο.

Οι κίνδυνοι από τη μη πρόσβαση στο Youtube

Επιπλέον, αναφέρθηκε στους κινδύνους που θα προκύψουν από το γεγονός ότι τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση στο YouTube χωρίς να έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν σε δικούς τους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενεργοποιηθούν τα κατάλληλα φίλτρα ασφαλείας και περιορισμοί περιεχομένου που έχουν σχεδιαστεί για νεότερους χρήστες.

Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως χαρακτηριστικά όπως οι περιορισμοί στις προτάσεις βίντεο στο YouTube για την προστασία των παιδιών από ακατάλληλο ή επιβλαβές περιεχόμενο, όπως βίντεο με σύγκριση σωματικού βάρους ή με ιδανικά για διαφορετικά επίπεδα φυσικής κατάστασης, θα απενεργοποιηθούν.

Επίσης, η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής βίντεο (autoplay) και οι εξατομικευμένες διαφημίσεις, που είναι απενεργοποιημένες για τους νεαρούς χρήστες, δε θα ισχύουν χωρίς σύνδεση σε λογαριασμό. Επιπλέον, οι λογαριασμοί υπό γονεϊκή επίβλεψη, που δίνουν στους γονείς τον έλεγχο του περιεχομένου που βλέπουν τα παιδιά τους, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.

Όταν η Αυστραλία ψήφισε το νόμο το 2024 για την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων σε παιδιά κάτω των 16 ετών, το YouTube είχε εξαιρεθεί, όμως προστέθηκε το φετινό καλοκαίρι κατόπιν συστάσεων του ρυθμιστικού φορέα για το διαδίκτυο της χώρας.

Ενώ τα μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ενδεχόμενη νομική προσφυγή της Google κατά του νόμου, η Rachel Lord απέφυγε να επιβεβαιώσει αν η εταιρεία σκοπεύει να κινηθεί δικαστικά.