Αυστραλία: Η απαγόρευση των social media σε ανήλικους είναι «δύσκολο να εφαρμοστεί» λέει η Google

Ο νόμος, που τίθεται σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου 2025, απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 16 ετών να δημιουργούν ή να διατηρούν λογαριασμούς σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το X, το Snapchat, το Instagram, το TikTok και το YouTube

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Αυστραλία: Η απαγόρευση των social media σε ανήλικους είναι «δύσκολο να εφαρμοστεί» λέει η Google
Freepik
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αυστραλία θα εφαρμόσει έναν από τους πιο αυστηρούς νόμους παγκοσμίως, απαγορεύοντας τη χρήση των κοινωνικών μέσων από παιδιά κάτω των 16 ετών, ωστόσο η Google προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του νόμου θα είναι δύσκολη.

Ο νόμος, που τίθεται σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου 2025, απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 16 ετών να δημιουργούν ή να διατηρούν λογαριασμούς σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το X, το Snapchat, το Instagram, το TikTok και το YouTube, που ανήκει στην Google. Οι πλατφόρμες που θα παραβιάσουν τον νόμο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 50 εκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων (περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ).

Η νέα νομοθεσία στοχεύει στην προστασία των νεαρών Αυστραλών από τις πιέσεις και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, σύμφωνα με τον ρυθμιστικό φορέα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στη χώρα.

Ωστόσο, η Rachel Lord, ανώτερη διευθύντρια δημόσιας πολιτικής της Google και του YouTube στην Αυστραλία, ανέφερε σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι παρά τις καλές προθέσεις, ο νόμος θα έχει «απρόβλεπτες συνέπειες» και ότι η εφαρμογή του θα είναι εξαιρετικά δύσκολη στην πράξη.

«Ο νόμος όχι μόνο είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, αλλά δεν θα εκπληρώσει και τον στόχο του να κάνει τα παιδιά ασφαλέστερα στο διαδίκτυο», τόνισε η Lord. Εξήγησε πως η λύση για να είναι πιο ασφαλή τα παιδιά δεν είναι η απαγόρευσή τους από την παρουσία τους στο διαδίκτυο.

Οι κίνδυνοι από τη μη πρόσβαση στο Youtube

Επιπλέον, αναφέρθηκε στους κινδύνους που θα προκύψουν από το γεγονός ότι τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση στο YouTube χωρίς να έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν σε δικούς τους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενεργοποιηθούν τα κατάλληλα φίλτρα ασφαλείας και περιορισμοί περιεχομένου που έχουν σχεδιαστεί για νεότερους χρήστες.

Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως χαρακτηριστικά όπως οι περιορισμοί στις προτάσεις βίντεο στο YouTube για την προστασία των παιδιών από ακατάλληλο ή επιβλαβές περιεχόμενο, όπως βίντεο με σύγκριση σωματικού βάρους ή με ιδανικά για διαφορετικά επίπεδα φυσικής κατάστασης, θα απενεργοποιηθούν.

Επίσης, η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής βίντεο (autoplay) και οι εξατομικευμένες διαφημίσεις, που είναι απενεργοποιημένες για τους νεαρούς χρήστες, δε θα ισχύουν χωρίς σύνδεση σε λογαριασμό. Επιπλέον, οι λογαριασμοί υπό γονεϊκή επίβλεψη, που δίνουν στους γονείς τον έλεγχο του περιεχομένου που βλέπουν τα παιδιά τους, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.

Όταν η Αυστραλία ψήφισε το νόμο το 2024 για την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων σε παιδιά κάτω των 16 ετών, το YouTube είχε εξαιρεθεί, όμως προστέθηκε το φετινό καλοκαίρι κατόπιν συστάσεων του ρυθμιστικού φορέα για το διαδίκτυο της χώρας.

Ενώ τα μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ενδεχόμενη νομική προσφυγή της Google κατά του νόμου, η Rachel Lord απέφυγε να επιβεβαιώσει αν η εταιρεία σκοπεύει να κινηθεί δικαστικά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία στον Εύοσμο: Μαθήματα σε υπόγεια δίπλα σε λέβητες - Ζητούν υπεύθυνη δήλωση από γονείς

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι συμφωνίες του Αβραάμ: Τι είναι και γιατί την επικαλέστηκε στην Κνεσέτ ο Νετανιάχου

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποτάχθηκαν ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου σε Τραμπ:«Το όνομά σoυ θα γραφτεί στην ιστορία της ανθρωπότητας» - «Φίλε μου Ντόναλντ...»

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Στη Γάζα οι Παλαιστίνιοι που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ

13:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πατήσια: Στο αυτόφωρο ο πατέρας που έκανε χρήση ναρκωτικών δίπλα στο μωρό του

13:24ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ο Κρις Σίλβα έδειξε ποιος πραγματικά είναι κι αναδείχθηκε MVP στη GBL

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Στους Τζόελ Μόκιρ, Φιλίπ Αζιόν και Πίτερ Χάουιτ το Νόμπελ Οικονομίας

13:17WHAT THE FACT

Οπτική επιβεβαίωση: Δύο μαύρες τρύπες «χορεύουν» η μία γύρω από την άλλη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Η απαγόρευση των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών είναι «δύσκολο να εφαρμοστεί» λέει η Google

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ελεύθεροι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι - Ζωντανοί στις οικογένειές τους μετά από δύο χρόνια

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος στο Άγιο Όρος: Οι μονές που επισκέφθηκε, τα δώρα και οι συμβολισμοί - Τι είπε για το «πρωτείο» του Οικουμενικού Πατριάρχη

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Να προστατεύσουμε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Βλέπουμε με συγκίνηση την απελευθέρωση των ομήρων

13:08ΚΟΣΜΟΣ

ΜακΚένζι Σκοτ: Δωρεά «μαμούθ» 42 εκατ. δολαρίων σε ΜΚΟ για τους φτωχούς φοιτητές

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο μυστηριώδης άνδρας-κλειδί στη διπλή δολοφονία - Θέμα χρόνου οι συλλήψεις

13:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK - ΠΑΟΚ: Προπόνηση ενόψει ντέρμπι «Δικεφάλων» στα Σπάτα, ακυρώθηκε το φιλικό με Μαρκό

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απίστευτες καθυστερήσεις στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

12:56ΥΓΕΙΑ

Μεγάλη έρευνα: Οι παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με το 99% καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ελεύθεροι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι - Ζωντανοί στις οικογένειές τους μετά από δύο χρόνια

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ - Καταχειροκροτούμενος στην Κνεσέτ: «Είναι μεγάλη μου τιμή»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο μυστηριώδης άνδρας-κλειδί στη διπλή δολοφονία - Θέμα χρόνου οι συλλήψεις

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποτάχθηκαν ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος ο όμηρος που είχε υποχρεωθεί να σκάψει τον τάφο του από τους τρομοκράτες της Χαμάς

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: O 14χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει το ΙΧ από συγχωριανό του - Πώς έγινε το δυστύχημα

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13,2% από το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι συμφωνίες του Αβραάμ: Τι είναι και γιατί την επικαλέστηκε στην Κνεσέτ ο Νετανιάχου

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος στο Άγιο Όρος: Οι μονές που επισκέφθηκε, τα δώρα και οι συμβολισμοί - Τι είπε για το «πρωτείο» του Οικουμενικού Πατριάρχη

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι πρώτες εικόνες ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ