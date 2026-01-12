Χιλή: Εθνικός δρυμός για τα άγρια ζώα στην «άκρη του κόσμου»

Ένα από τα πιο άγρια μέρη του πλανήτη φαίνεται πως θα καταφέρει να μη χάσει τον χαρακτήρα του απέναντι στη συνεχώς αυξανόμενη ανθρώπινη παρέμβαση, καθώς η κυβέρνηση της Χιλής προχωρά με τα σχέδιά της για τη δημιουργία μιας τεράστιας νέας προστατευόμενης περιοχής για τα ζώα στο «άκρο του κόσμου».

Το προτεινόμενο εθνικό πάρκο Cape Froward θα εκτείνεται σε περίπου 150.000 εκτάρια δασών, βουνών και ακτογραμμής στο νότιο άκρο της Αμερικής.

Η περιοχή αποτελεί πρώην βάση για τη βιομηχανία φαλαινοθηρίας, και τα μοναδικά οικοσυστήματά της φιλοξενούν απειλούμενα είδη άγριας ζωής, όπως πούμα, ελάφια huemul και φάλαινες.

«Διάδρομος» άγριας ζωής 2.800 χιλιομέτρων

«Πρόκειται για άγριες περιοχές που διατηρούν την ισορροπία και δημιουργούν ένα καταφύγιο για είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση», δήλωσε ο Benjamín Caceres της οργάνωσης «Rewilding Chile» στο πρακτορείο Reuters.

Η Rewilding Chile είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από το έργο, έχοντας δωρίσει περίπου 127.000 εκτάρια γης στη χιλιανή κυβέρνηση στα τέλη του περασμένου έτους, με την προϋπόθεση ότι το εθνικό πάρκο θα δημιουργηθεί εντός δύο ετών.

Όταν ολοκληρωθεί, το Cape Froward θα συμπληρώσει έναν «διάδρομο» άγριας ζωής 2.800 χλμ. στο νότιο άκρο της Χιλής, παρέχοντας μια τεράστια προστατευόμενη περιοχή για απειλούμενα είδη.







