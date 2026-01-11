Λονδίνο: Τέλος εποχής για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στις χωματερές - Οι νέες «πράσινες» λύσεις

Με την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου, οι δρόμοι του Λονδίνου γεμίζουν παραδοσιακά με πεταμένα φυσικά χριστουγεννιάτικά δέντρα που περιμένουν την αποκομιδή. Ωστόσο, η εικόνα αυτή αρχίζει να αλλάζει, καθώς η βρετανική πρωτεύουσα στρέφεται σε πιο βιώσιμες εναλλακτικές για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού κόστους.

Το πρόβλημα των χωματερών

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, περίπου επτά εκατομμύρια χριστουγεννιάτικα δέντρα καταλήγουν κάθε χρόνο σε χωματερές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι σημαντικό: Το Carbon Trust επισημαίνει ότι ένα δέντρο δύο μέτρων που καταλήγει στα απορρίμματα χωρίς τις ρίζες του έχει αποτύπωμα άνθρακα 16 κιλών, ενώ ένα δέντρο που ανακυκλώνεται εκπέμπει περίπου 3,5 κιλά CO2 (διοξείδιο του άνθρακα).

Ενοικίαση αντί για αγορά

Μία από τις πιο δημοφιλείς λύσεις είναι η ενοικίαση ζωντανών δέντρων σε γλάστρα. Η εταιρεία London Christmas Tree Rental εφαρμόζει το μοντέλο «ενοικίαση, πότισμα, επιστροφή». Τα δέντρα επιστρέφονται σε φάρμες μετά τις γιορτές για να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, ενώ πολλοί πελάτες επιλέγουν να νοικιάσουν το ίδιο ακριβώς δέντρο την επόμενη χρονιά.

«Ο κόσμος λατρεύει να βλέπει το δέντρο του να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο», δηλώνει ο ιδρυτής της εταιρείας, Τζόναθαν Μερνς, τονίζοντας ότι η διαδικασία είναι απλή και φιλική προς το περιβάλλον.

Από το πεζοδρόμιο... στην κατασκευή κτηρίων

Στο Πέκαμ του νοτιοανατολικού Λονδίνου, η ORNA Group προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση: τη μετατροπή των απορριφθέντων δέντρων σε δομικά υλικά. Η ιδέα γεννήθηκε από την εμπειρία των ιδρυτών της, Ούγκο Νοξ και Μαξ, οι οποίοι βλέποντας τον όγκο των απορριμμάτων στους δρόμους, αποφάσισαν να δώσουν νέα ζωή στο ξύλο.

Στο εργαστήριό τους, τα δέντρα τεμαχίζονται και αναμειγνύονται με φυσικά υλικά. «Δημιουργούμε ένα ομοιογενές υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις κατασκευές», εξηγεί η επιστήμονας υλικών Κάελο Ντινίν Βανστόουν, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η θετική επίδραση στην τοπική κοινότητα και τις μελλοντικές γενιές.

Ανακύκλωση σε επίπεδο δήμων

Παράλληλα, οι περισσότεροι δήμοι του Λονδίνου παρέχουν πλέον οργανωμένες υπηρεσίες αποκομιδής και ανακύκλωσης σε καθορισμένες ημέρες. Οι αρχές παροτρύνουν τους πολίτες να ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας London Recycles, ώστε τα δέντρα τους να μετατρέπονται σε λίπασμα για τα πάρκα της πόλης αντί να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

*Με πληροφορίες από BBC

