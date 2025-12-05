Πενσυλβάνια: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο από 470 βιβλία και έγινε viral

Η Katie Fulton, μια 37χρονη από την Πενσυλβάνια, έχει μια αστείρευτη αγάπη για την ανάγνωση από τότε που θυμάται τον εαυτό της. Παρόλο που θυμάται πως δυσκολεύτηκε να μάθει να διαβάζει στην πρώτη δημοτικού – μάλιστα παρακολούθησε και ενισχυτική διδασκαλία – από εκεί και πέρα, τίποτα δεν τη σταμάτησε και πλέον έχει γίνει φανατική βιβλιοφάγος.

«Ακόμη και ως παιδί, ένιωθα ότι η ανάγνωση μου χάριζε έναν δικό μου μικρό κόσμο, ένα μέρος για να ξεφύγω, να μάθω και να ονειρευτώ», αναφέρει η Fulton, η οποία σήμερα διαβάζει πάνω από 200 βιβλία ετησίως, σε συνέντευξη στο PEOPLE. Η ίδια στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο από βιβλία, κοινοποίησε την όλη διαδικασία στα social media και έγινε viral.

Η έμπνευση από τους παππούδες

Η μεγάλη της έμπνευση, όπως εξομολογείται, ήταν οι παππούδες της. «Διάβαζαν συνεχώς και με ενθάρρυναν να διαβάζω σε όλη μου την παιδική ηλικία, παρόλο που ο παππούς μου εκνευριζόταν που δεν μπορούσα να κάτσω ήσυχη για να ακούσω μια ιστορία!», λέει χαριτολογώντας. «Μερικές από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις ήταν να καθόμαστε μαζί στον καναπέ, να διαβάζουμε, να κάνουμε μικρές παύσεις για κουβέντα και μετά να ξαναβουτάμε στα βιβλία μας. Ο παππούς μου δεν ήταν ποτέ χωρίς ένα βιβλίο, ένα χαρακτηριστικό που κληρονόμησα».

Από τα βιβλία στην… καταγραφή αναμνήσεων

Την αγάπη της για το διάβασμα ακολούθησε η Fulton και στην ενήλικη ζωή της με αποτέλεσμα να το κάνει... δουλειά. Εργάζεται ως πωλήτρια σχολικών λευκωμάτων στην ανατολική Πενσυλβάνια και το Ντέλαγουερ, βοηθώντας μαθητές και σχολεία να απαθανατίσουν τις αναμνήσεις τους. «Είναι ένα διαφορετικό είδος αφήγησης, αλλά εξακολουθεί να έχει την ίδια μαγεία που με τράβηξε στα βιβλία όταν ήμουν παιδί», σημειώνει.

Η Katie Fulton στα χριστουγεννιάτικα δέντρα από... βιβλία Katie Fulton / People

Το «χριστουγεννιάτικο» δέντρο των 470 Βιβλίων που έγινε viral

Το πάθος της για τα βιβλία όμως δεν σταματά στην εργασία. Τον χειμώνα του 2019, μία φίλη της bookstagrammer ξεκίνησε μια πρόκληση για τη δημιουργία ενός «δέντρου βιβλίων». Η Fulton αποφάσισε να συμμετάσχει. Δημιούργησε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από βιβλία – ένα έργο που κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο περίτεχνο και εντυπωσιακό.

Για τη φετινή, viral κατασκευή, η Fulton εξηγεί πως δεν υπάρχει κάποια θεματολογία στα βιβλία. «Ξεκινάω με σκληρόδετα και χρησιμοποιώ όσα περισσότερα μπορώ, καθώς τα χαρτόδετα θα μπορούσαν να τσακίσουν πιο εύκολα», εξηγεί. Η πιο χρονοβόρα διαδικασία, όπως λέει, είναι η ταξινόμηση των βιβλίων με βάση το πλάτος ώστε κάθε επίπεδο του δέντρου να είναι ομοιόμορφο.

Η Fulton μοιράζεται κάθε χρόνο τη διαδικασία κατασκευής στο Instagram, αλλά φέτος, έπειτα από πρόταση του ξαδέρφου της, ανέβασε ένα time-lapse βίντεο στο TikTok. Το βίντεο έγινε αμέσως viral, ξεπερνώντας τα 27 εκατομμύρια προβολές και τις 8.000 σχόλια.

«Είναι απίστευτο να σκέφτεσαι πόσοι άνθρωποι έχουν δει το βίντεο, αλλά είναι και πολύ διασκεδαστικό», δήλωσε.

https://www.instagram.com/reel/DRKc-BfEe9T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

*Με πληροφορίες από People.com

