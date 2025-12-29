Χάρι Στάιλς: Ανέβασε νέο βίντεο - Γιατί ερμηνεύτηκε ως «teaser» επιστροφής του στη μουσική

Ο Χάρι Στάιλς χάρισε στους θαυμαστές του ακόμη μία δόση από το «watermelon sugar high», ανεβάζοντας στο YouTube ένα βίντεο που θεωρήθηκε teaser της επιστροφής του στη μουσική και έχει ήδη σχεδόν 3 εκατομμύρια προβολές.

Περισσότερα από δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του Love On Tour, ο τραγουδιστής του «Late Night Talking» ανέβασε στο YouTube υλικό από τον τελευταίο σταθμό της παγκόσμιας περιοδείας του, τον Ιούλιο του 2023. Το βίντεο περιλαμβάνει την ερμηνεία του σε μια συναισθηματική μπαλάντα στο πιάνο.

Το οκτάλεπτο βίντεο, με τίτλο «Forever, Forever», ξεκινά με πλάνα από θαυμαστές που περιμένουν έξω από την RCF Arena στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, συζητώντας και κάνοντας υποθέσεις για το τι τους επιφυλάσσει η βραδιά. Στην εισαγωγή φαίνονται και μέλη του προσωπικού της συναυλίας να δροσίζουν το κοινό με λάστιχα, καθώς ο καυτός ήλιος δίνει τη θέση του στο σούρουπο.

Λίγο αργότερα, ο 31χρονος πλέον Χάρι εμφανίζεται στη σκηνή φορώντας ένα λαμπερό χρυσό γιλέκο με παγιέτες και ασορτί παντελόνι. Κατευθυνόμενος προς ένα επιβλητικό πιάνο, απευθύνεται στο κοινό στα ιταλικά λέγοντας: «Έγραψα αυτό το τραγούδι για εσάς».

Αφού ολοκλήρωσε τη σύνθεση -η οποία δεν περιλάμβανε στίχους- ο πρώην τραγουδιστής των One Direction ευχαρίστησε το κοινό, σηκώθηκε, έστειλε φιλιά και υποκλίθηκε. Το βίντεο κλείνει με ένα γενικό πλάνο των θεατών, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «We belong together».

Το βίντεο θεωρήθηκε teaser επανεμφάνισής του στη μουσική και μέσα σε 24 ώρες έχει σχεδόν τρία εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Από την ολοκλήρωση της περιοδείας διάρκειας 22 μηνών, ο Χάρι Στάιλς έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ, με ορισμένες ωστόσο αξιοσημείωτες εξαιρέσεις. Τον Μάρτιο, φόρεσε τα αθλητικά του και έτρεξε μαζί με χιλιάδες λάτρεις της άσκησης στον Μαραθώνιο του Τόκιο 2025, διανύοντας τα 42,2 χιλιόμετρα στους δρόμους της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Τον Μάιο, ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης βρέθηκε στο Βατικανό για να παρακολουθήσει την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ ως Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, όταν εμφανίστηκε στο μπαλκόνι της πλατείας του Αγίου Πέτρου μετά την εκλογή του, που ακολούθησε τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο Χάρι - ο οποίος φέρεται να είναι σε σχέση με τη Ζόε Κράβιτζ - έχει παραμείνει δραστήριος και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Τον Ιούλιο, το brand προσωπικής φροντίδας Pleasing ανακοίνωσε την επέκτασή του στον χώρο των sex toys. Μάλιστα, ο ίδιος ο Στάιλς συμμετείχε ενεργά στην προώθηση των προϊόντων, εμφανιζόμενος σε διαφημιστικό βίντεο με το μήνυμα: «Please yourself like you mean it».

