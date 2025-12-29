Έρχεται η δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αθηναίων - Δίκτυο 291 στάσεων προτείνει ο Δούκας

Κάθε Γραμμή θα συνδέει τουλάχιστον 2 γειτονικές Δημοτικές Κοινότητες ενώ θα περνούν από στρατηγικά σημεία όπως οι σταθμοί του μετρό

Αντώνης Ρηγόπουλος

Εγκρίθηκε κατά την περίοδο των Χριστουγέννων από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων η συγκοινωνιακή μελέτη και η πρόταση προς τον ΟΑΣΑ για τη λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας στα επτά διαμερίσματα της πρωτεύουσας.

Πρόκειται για μια μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της δημοτικής αρχής για ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της αύξησης της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στον αστικό ιστό.

Τι προβλέπει η πρόταση

Το προτεινόμενο δίκτυο αποτελείται από επτά Γραμμές, συνολικού μήκος 72,57 χιλιομέτρων και 291 στάσεων, το οποίο θα έχει παρουσία και στις 7 δημοτικές κοινότητες.

Κάθε Γραμμή συνδέει τουλάχιστον 2 γειτονικές Δημοτικές Κοινότητες με στόχο να επιτυγχάνεται η σύνδεση των γειτονιών μεταξύ τους, καθώς και με τοπικούς πόλους έλξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σημαντικοί κόμβοι μετεπιβίβασης, όπως οι σταθμοί του Μετρό.

Η Δημοτική Συγκοινωνία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά με το δίκτυο του ΟΑΣΑ (ΗΣΑΠ, Μετρό, ΟΣΥ) και για τη λειτουργία της έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η μελέτη θα πρέπει να εγκριθεί από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και το Υπουργείο Μεταφορών.

Δούκας: Εργαλείο κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής ευθύνης και ισότιμης πρόσβασης στην πόλη

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε ότι στόχος είναι να αποκτήσει η Αθήνα τη δική της Δημοτική Συγκοινωνία. «Το προτεινόμενο δίκτυο θα συμβάλλει σημαντικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης. Βασίζεται σε τεκμηριωμένη μελέτη και σχεδιάστηκε για να κάνει τη ζωή των Αθηναίων πιο απλή και να μειώσει την εξάρτηση από το Ι.Χ. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, φιλικό και συμπληρωματικό σύστημα μετακινήσεων, το οποίο αφορά κάθε Αθηναίο πολίτη. Θέλουμε να συνδέσουμε όλες τις γειτονιές της πόλης. Η Δημοτική Συγκοινωνία αποτελεί εργαλείο κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής ευθύνης και ισότιμης πρόσβασης στην πόλη. Μια ουσιαστική παρέμβαση που βελτιώνει την καθημερινότητά μας».

Από την πλευρά του, και ο επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σε ανάρτησή του μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει την έγκριση της πρότασης ως «αναμφίβολα ένα θετικό βήμα για την πόλη και μια επιτυχία της διοίκησης του Χάρη Δούκα», και επισημαίνει: «Η δημαρχία του Χάρη Δούκα αποτελεί μια έντιμη προσπάθεια που δίνει καθημερινά τη μάχη με τα προβλήματα της πόλης από την πλευρά των δημοτών, κόντρα σε τρικλοποδιές και συμφέροντα που με τον έναν ή άλλο τρόπο διοικούσαν την πόλη για χρόνια. Η πρόκληση της Αθήνας συνιστά μέχρι στιγμής ένα επιτυχημένο εγχείρημα στην Αυτοδιοίκηση, που έχει φέρει κοντά δυνάμεις και ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους. Η ίδρυση δημοτικής συγκοινωνίας έχει υπάρξει πάγια διεκδίκηση της Ανοιχτής Πόλης, για την εξυπηρέτηση εκείνων των περιοχών της Αθήνας που δεν καλύπτονται από τις κεντρικές συγκοινωνιακές γραμμές, ως βασικός άξονας μιας πολιτικής για τη βιώσιμη κινητικότητα. Θα πρέπει στην πορεία να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις που έχουν διατυπώσει φορείς και πολίτες, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση που θα εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή κάλυψη των γειτονιών. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η παροχή της υπηρεσίας στους πολίτες χωρίς κόμιστρο (ιδίως για τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας), όπως ισχύει σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, με πολλαπλά κοινωνικά, περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά οφέλη».

Τέλος, η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που, μέσα στα πρώτα δύο έτη Δημαρχίας Δούκα, προωθούμε τη δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας, ένα διαχρονικό και πρωτοπόρο αίτημα για τον Δήμο. Οι γραμμές συμπληρώνουν το υπάρχον ακτινωτό δίκτυο με κυκλικές διαδρομές και υπηρετούν τη βιώσιμη κινητικότητα και το όραμά μας για “Ανοιχτές Γειτονιές των 15 λεπτών”».

