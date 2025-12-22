Δήμος Αθηναίων: Προχωράει η Δημοτική Συγκοινωνία για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού

O Δήμος Αθηναίων εγκρίνει τη μελέτη για τη νέα Δημοτική Συγκοινωνία

Newsbomb

Δήμος Αθηναίων: Προχωράει η Δημοτική Συγκοινωνία για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σημαντικό βήμα προς μία πιο ανθρώπινη, προσβάσιμη και βιώσιμη πόλη κάνει ο Δήμος Αθηναίων, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη Μελέτη Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας. Η μελέτη αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της δημοτικής αρχής για ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της αύξησης της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στον αστικό ιστό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σκοπός μας είναι να αποκτήσει η Αθήνα τη δική της Δημοτική Συγκοινωνία. Το προτεινόμενο δίκτυο θα συμβάλλει σημαντικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης. Βασίζεται σε τεκμηριωμένη μελέτη και σχεδιάστηκε για να κάνει τη ζωή των Αθηναίων πιο απλή και να μειώσει την εξάρτηση από το Ι.Χ.. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, φιλικό και συμπληρωματικό σύστημα μετακινήσεων, το οποίο αφορά κάθε Αθηναίο πολίτη. Θέλουμε να συνδέσουμε όλες τις γειτονιές της πόλης. Η Δημοτική Συγκοινωνία αποτελεί εργαλείο κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής ευθύνης και ισότιμης πρόσβασης στην πόλη. Μια ουσιαστική παρέμβαση που βελτιώνει την καθημερινότητά μας».

picture-1.jpg

Η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που, μέσα στα πρώτα δύο έτη Δημαρχίας Δούκα, προωθούμε τη δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας, ένα διαχρονικό και πρωτοπόρο αίτημα για τον Δήμο. Οι γραμμές συμπληρώνουν το υπάρχον ακτινωτό δίκτυο με κυκλικές διαδρομές και υπηρετούν τη βιώσιμη κινητικότητα και το όραμά μας για “Ανοιχτές Γειτονιές των 15 λεπτών”».

Το προτεινόμενο δίκτυο Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αθηναίων (ΔΣΔΑ) περιλαμβάνει επτά γραμμές, συνολικού μήκους 72,57 χιλιομέτρων και 291 στάσεις. Η παρουσία του δικτύου καλύπτει όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας, ενώ κάθε γραμμή συνδέει τουλάχιστον δύο γειτονικές κοινότητες, εξασφαλίζοντας σύνδεση των γειτονιών μεταξύ τους και με σημαντικούς τοπικούς κόμβους, όπως οι σταθμοί του Μετρό.

picture-2.jpg

Στον σχεδιασμό έχει δοθεί έμφαση στην ελαχιστοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ η Δημοτική Συγκοινωνία θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το δίκτυο του ΟΑΣΑ (ΗΣΑΠ, Μετρό, ΟΣΥ). Πριν από την εκπόνηση της μελέτης, υπήρξε στενή συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες, που κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η μελέτη θα πρέπει να εγκριθεί και από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και το Υπουργείο Μεταφορών, προκειμένου να προχωρήσουν οι επόμενες φάσεις υλοποίησης του έργου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έφτασε στο Κάουνας η αποστολή

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια με τον 43χρονο που απειλούσε να αυτοκτονήσει με υγραέριο στο διαμέρισμά του

19:23ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις από μαχητικά αεροσκάφη όσο ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Ισραήλ

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών - Δείτε live

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Chrissy Teigen: Έσπασε το μπροστινό της δόντι με ζαχαρωτά παίζοντας με τα μικρά παιδιά της - «Τι τραβάνε οι γονείς»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Προχωράει η Δημοτική Συγκοινωνία για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Διχάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φαράγγι της Σαμαριάς

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτη: Γυαλιά VR έβαλαν ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη – Δείτε βίντεο

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που τεράστιο κύμα «καταπίνει» τουρίστρια που ποζάρει στα βράχια για φωτογραφία

18:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Ενισχύεται η στρατηγική συνεργασία σε άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η πριγκίπισσα Τατιάνα Ράντζιβιλ, η καλύτερη φίλη της βασίλισσας Σοφίας

18:32LIFESTYLE

«Μια νύχτα μόνο» - «Η Γη της ελιάς»: Φινάλε για τις δύο σειρές του MEGA

18:32LIFESTYLE

Τηλεμαραθώνιος ANT1: Στις 520.000 ευρώ μέχρι στιγμής το κοντέρ

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία - «Σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο» - Έσβηναν πάνω τους τσιγάρα και τους ξυλοκοπούσαν

18:30ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται καραμέλες, διότι δεν αναγράφεται προειδοποίηση στη συσκευασία

18:26LIFESTYLE

«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία» - Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη

18:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΜΕΓΑ ανάμεσα στους True Leaders 2024!

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση Βελγίδας τουρίστριας στην Αυστραλία - Δύο χρόνια μετά βρήκαν το κινητό της στη ζούγκλα

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες άδειασαν τέσσερις τόνους κοπριάς έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών - Δείτε live

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

18:26LIFESTYLE

«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία» - Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη για τον έλεγχο επιδοτήσεων πάνω από 122.000 ευρώ

16:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η πριγκίπισσα Τατιάνα Ράντζιβιλ, η καλύτερη φίλη της βασίλισσας Σοφίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ