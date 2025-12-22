Δήμος Αθηναίων: Προχωράει η Δημοτική Συγκοινωνία για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού

Ένα σημαντικό βήμα προς μία πιο ανθρώπινη, προσβάσιμη και βιώσιμη πόλη κάνει ο Δήμος Αθηναίων, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη Μελέτη Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας. Η μελέτη αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της δημοτικής αρχής για ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της αύξησης της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στον αστικό ιστό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σκοπός μας είναι να αποκτήσει η Αθήνα τη δική της Δημοτική Συγκοινωνία. Το προτεινόμενο δίκτυο θα συμβάλλει σημαντικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης. Βασίζεται σε τεκμηριωμένη μελέτη και σχεδιάστηκε για να κάνει τη ζωή των Αθηναίων πιο απλή και να μειώσει την εξάρτηση από το Ι.Χ.. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, φιλικό και συμπληρωματικό σύστημα μετακινήσεων, το οποίο αφορά κάθε Αθηναίο πολίτη. Θέλουμε να συνδέσουμε όλες τις γειτονιές της πόλης. Η Δημοτική Συγκοινωνία αποτελεί εργαλείο κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής ευθύνης και ισότιμης πρόσβασης στην πόλη. Μια ουσιαστική παρέμβαση που βελτιώνει την καθημερινότητά μας».

Η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που, μέσα στα πρώτα δύο έτη Δημαρχίας Δούκα, προωθούμε τη δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας, ένα διαχρονικό και πρωτοπόρο αίτημα για τον Δήμο. Οι γραμμές συμπληρώνουν το υπάρχον ακτινωτό δίκτυο με κυκλικές διαδρομές και υπηρετούν τη βιώσιμη κινητικότητα και το όραμά μας για “Ανοιχτές Γειτονιές των 15 λεπτών”».

Το προτεινόμενο δίκτυο Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αθηναίων (ΔΣΔΑ) περιλαμβάνει επτά γραμμές, συνολικού μήκους 72,57 χιλιομέτρων και 291 στάσεις. Η παρουσία του δικτύου καλύπτει όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας, ενώ κάθε γραμμή συνδέει τουλάχιστον δύο γειτονικές κοινότητες, εξασφαλίζοντας σύνδεση των γειτονιών μεταξύ τους και με σημαντικούς τοπικούς κόμβους, όπως οι σταθμοί του Μετρό.

Στον σχεδιασμό έχει δοθεί έμφαση στην ελαχιστοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ η Δημοτική Συγκοινωνία θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το δίκτυο του ΟΑΣΑ (ΗΣΑΠ, Μετρό, ΟΣΥ). Πριν από την εκπόνηση της μελέτης, υπήρξε στενή συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες, που κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η μελέτη θα πρέπει να εγκριθεί και από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και το Υπουργείο Μεταφορών, προκειμένου να προχωρήσουν οι επόμενες φάσεις υλοποίησης του έργου.